Meyer Burger lanciert Privatplatzierung von bis zu 160 Mio. neuer Aktien und eine Privatplatzierung von ca. EUR 125 Mio. grüner Wandelanleihe fällig 2027 im beschleunigten Bookbuilding-Verfahren



30.06.2021 / 19:12 CET/CEST

Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR NICHT ZUR VERÖFFENTLICHUNG, VERTEILUNG ODER FREIGABE, DIREKT ODER INDIREKT, IN ODER NACH DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, KANADA, AUSTRALIEN ODER JAPAN ODER EINER ANDEREN JURISDIKTION, IN DER DIE VERTEILUNG ODER FREIGABE UNGESETZLICH WÄRE. IM ZWEIFELSFALL IST DIE ENGLISCHE ORIGINALVERSION VERBINDLICH. Meyer Burger Technology AG (SIX: MBTN, "Meyer Burger" oder die "Gesellschaft") gibt heute die Lancierung von gleichzeitigen nicht-öffentlichen Angeboten an professionelle Investoren von maximal bis zu 160 Millionen neu ausgegebenen Namenaktien mit einem Nennwert von CHF 0.05 pro Aktie (die "Neuen Aktien") und ca. EUR 125 Millionen grüner, vorrangiger, unbesicherter, garantierter Wandelanleihen mit Fälligkeit 2027 (die "Anleihen") bekannt.

Die Anleihe wird über die deutsche Tochtergesellschaft MBT Systems GmbH (die "Emittentin") ausgegeben, von Meyer Burger garantiert und in Aktien von Meyer Burger wandelbar sein. Nach der Eröffnung der Zellfabrik in Thalheim (Stadt Bitterfeld-Wolfen, Sachsen-Anhalt, Deutschland) und der Modulfabrik in Freiberg (Sachsen, Deutschland) wird der Emissionserlös Meyer Burger zusätzliche finanzielle Flexibilität verschaffen, um die laufende Transformation zu einem führenden europäischen Hersteller von Solarzellen und Solarmodulen zu beschleunigen. Meyer Burger beabsichtigt, den Nettoerlös aus der Emission der Neuen Aktien zur Finanzierung und/oder Refinanzierung neuer Investitionen und den Nettoerlös aus der Emission der Anleihe zur Finanzierung und/oder Refinanzierung neuer Investitionen in "Eligible Green Projects", wie in Meyer Burgers Green Financing Framework definiert, zu verwenden. Kürzlich sicherte sich Meyer Burger ein Finanzierungspaket mit einem Konsortialkreditvertrag über EUR 125 Mio. und einem Factoringvertrag über EUR 60 Mio., um den Ausbau der Produktionskapazitäten zu beschleunigen und bereits bis Ende 2022 eine ausgewogene Zell- und Modulproduktionskapazität von je 1.4 GW zu erreichen und damit die bisher vorgesehene Lücke zwischen Modul- und Zellkapazität zu schliessen. Meyer Burger wird die gesamte Zellproduktion selbst zu Modulen verarbeiten und nicht, wie bisher geplant, ihre HJT-Solarzellen an Dritte verkaufen. Eine endgültige Entscheidung über den konkreten Standort der zweiten Solarmodulfabrik will das Unternehmen im dritten Quartal 2021 treffen. Das Unternehmen beabsichtigt, die neue Modulfabrik für die Produktion von Modulen für Solarkraftwerke zu konzipieren, jedoch mit der Flexibilität, entsprechend der Marktnachfrage auch Module für Dachanlagen zu produzieren. Der Konsortialkreditvertrag verpflichtet Meyer Burger zur Aufnahme einer zusätzlichen Finanzierung in Höhe von EUR 100 Mio. Mit der Privatplatzierung für professionelle Investoren will sich Meyer Burger ausreichend Eigenkapital für die Beschleunigung der nächsten Wachstumsphase inklusive des Einstiegs in das Solarkraftwerk-Segment sichern. Die Stärkung der Eigenkapitalbasis ermöglicht es Meyer Burger, auf Kundenprojekte im Solarkraftwerk-Bereich mit einer langen Vorlaufzeit anbieten zu können. Wie bereits kommuniziert, sind zur Realisierung der Wachstumsziele der zweiten Phase zusätzlich zur Fremdfinanzierung von EUR 185 Mio. weitere EUR 260 Mio. (CHF 286 Mio.) an Finanzmitteln erforderlich. Die Emittentin und Meyer Burger haben sich auf eine 180-tägige Lock-up-Periode nach der Kotierung der neuen Aktien und der Emission der Anleihe geeinigt, vorbehaltlich eines Verzichts der Konsortialbanken und üblicher Ausnahmen. Aktienplatzierung

Meyer Burger lanciert die Privatplatzierung von bis zu 160 Millionen Neuen Aktien an professionelle Investoren. Die Neuen Aktien werden aus dem bestehenden genehmigten Kapital unter Ausschluss des Bezugsrechts der bestehenden Aktionäre bezogen. Der Ausgabepreis wird in einem beschleunigten Bookbuilding-Verfahren ermittelt und die Neuen Aktien werden ausschliesslich professionellen Anlegern in der Schweiz (im Rahmen einer Privatplatzierung) sowie ausserhalb der Schweiz und der Vereinigten Staaten institutionellen Anlegern (gemäss Regulation S des U.S. Securities Act von 1933) und in den Vereinigten Staaten qualifizierten institutionellen Käufern (gemäss Rule 144A des U.S. Securities Act) angeboten (die "Aktienplatzierung"). Das Bookbuilding wird sofort beginnen und kann jederzeit kurzfristig abgeschlossen werden. Die Ergebnisse der Aktienplatzierung, einschliesslich der Anzahl der platzierten Neuen Aktien und des Angebotspreises der Neuen Aktien, werden nach Abschluss des Bookbuilding-Verfahrens bekannt gegeben, das vor der Börseneröffnung am 1. Juli 2021 erwartet wird. Die Kotierung und Zulassung der Neuen Aktien zum Handel gemäss Swiss Reporting Standard an der SIX Swiss Exchange wird voraussichtlich am 5. Juli 2021 erfolgen. Zahlung und Abwicklung werden voraussichtlich am gleichen Tag am oder um den 5. Juli 2021 stattfinden. Die Neuen Aktien sind gleichrangig mit den bestehenden Aktien der Gesellschaft. Grüne Wandelanleihe

Meyer Burger lanciert eine Privatplatzierung an professionelle Investoren von Anleihen mit einem Gesamtnennbetrag von ca. EUR 125 Millionen, die von der Emittentin ausgegeben und von der Gesellschaft garantiert werden. Die Anleihen werden mit einer Stückelung von EUR 100.000 pro Anleihe zu 100% ihres Nennwerts ausgegeben und werden voraussichtlich mit einem Coupon zwischen 2.75% und 3.25% pro Jahr ausgestattet, der halbjährlich nachträglich zahlbar ist. Sofern nicht zuvor gewandelt oder zurückgekauft und entwertet, werden die Anleihen am 8. Juli 2027 zu 100 % ihres Nennbetrags zurückgezahlt. Die Anleihe ist wandelbar in Namenaktien der Meyer Burger, bezogen aus neu auszugebenden Aktien aus bedingtem Aktienkapital unter Ausschluss des Vorwegzeichnungsrechts der bisherigen Aktionäre, zu einem anfänglichen Preis, der voraussichtlich mit einer Wandelprämie zwischen 25 % und 30 % über dem Referenzaktienkurs festgelegt wird. Der Referenzaktienkurs wird voraussichtlich dem im Rahmen der gleichzeitigen Platzierung der Neuen Aktien ermittelten Angebotspreis entsprechen, umgerechnet in EUR unter Verwendung des EUR/CHF-Wechselkurses zum Zeitpunkt der Preisfestsetzung. Meyer Burger ist berechtigt, die Anleihe jederzeit (i) am oder nach dem 29. Juli 2025 zu ihrem Nennwert zuzüglich aufgelaufener Zinsen gemäss den Anleihebedingungen zurückzuzahlen, wenn der Kurs einer Meyer Burger Aktie über einen bestimmten Zeitraum 130% des dann vorherrschenden Wandlungspreises erreicht oder überschreitet oder (ii) wenn weniger als 15% des gesamten Nennwertes der Anleihe ausstehend bleiben. Das Angebot der Anleihe wird als Privatplatzierung in und ausserhalb der Schweiz durchgeführt. Die Anleihe wird Anlegern ausserhalb der USA (in Übereinstimmung mit Regulation S des US Securities Act von 1933) in der jeweils gültigen Fassung und in Übereinstimmung mit den in jedem Land, in dem das Angebot stattfindet, geltenden Gesetzen und Vorschriften angeboten. Der Preis der Anleihe wird voraussichtlich vor der Marktöffnung am 1. Juli 2021 festgelegt. Der Abwicklungstag der Anleihe wird voraussichtlich am oder um den 8. Juli 2021 sein. Die Anleihe wird weder an der SIX Swiss Exchange noch an einem anderen Handelsplatz notiert oder zum Handel zugelassen, und es wurde kein Antrag auf Notierung oder Zulassung zum Handel der Anleihe gestellt. Ein Antrag auf Notierung und Handel der Anleihen kann zu einem späteren Zeitpunkt gestellt werden. Meyer Burgers Green Financing Framework

Seit über 20 Jahren ist Meyer Burger ein Pionier in der Entwicklung von Photovoltaik entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Das Unternehmen verfolgt die Vision einer emissionsfreien Energiegewinnung aus Sonnenlicht und mit einem Team, das mit Leidenschaft zu einer neuen Energie-Ära beiträgt. Das Green Financing Framework von Meyer Burger deckt hauptsächlich Projekte ab, die sich auf die Herstellung von Produkten und Schlüsselkomponenten beziehen, die für die Technologien der erneuerbaren Energien (PV-Paneele) unerlässlich sind. Im Einklang mit ihrer Tradition und ihrer Vision hat Meyer Burger heute ihr Green Financing Framework (das "Framework") veröffentlicht, das in Übereinstimmung mit den ICMA 2018 Green Bond Principles und den LMA/PLMA 2020 Green Loan Principles sowie der EU Taxonomy erstellt wurde, um ihre Branchenführerschaft in Sachen Nachhaltigkeit zu stärken. ISS ESG hat eine Second Party Opinion zu dem Framework abgegeben. Die Erlöse aus den Anleihen werden in Übereinstimmung mit dem Framework verwendet. Da sich sowohl die Green Bond Principles, die Green Loan Principles und der grüne Finanzierungsmarkt insgesamt als auch die EU-Taxonomie schnell weiterentwickeln, kann dieser Finanzierungsrahmen in Zukunft aktualisiert oder erweitert werden. Alle zukünftigen aktualisierten Versionen dieses Framework werden das derzeitige Niveau der Transparenz und der Offenlegungen in der Berichterstattung entweder beibehalten oder erhöhen. Die externe Prüfung des Frameworks durch ISS, als Anbieter einer Second Party Opinion, ist zusammen mit dem Framework auf der Website des Unternehmens verfügbar. Gleichzeitige Platzierung von bestehenden Aktien durch die Gesellschaft

Gleichzeitig mit dem Angebot der Anleihe und der Neuen Aktien wurden die Joint Bookrunner von Meyer Burger beauftragt, die Absicherung für bestimmte Zeichner der Anleihe zu ermöglichen und eine gleichzeitige Platzierung von bestehenden Aktien der Gesellschaft im Auftrag bestimmter Zeichner der Anleihe zu organisieren. Diese Aktien werden Teil der Aktienplatzierung sein. Der Gesellschaft werden keine Erlöse aus der Platzierung dieser bestehenden Aktien zufliessen. Kontakte: Meyer Burger Technology AG Dynamics Group AG Anne Schneider Andreas Durisch Head Corporate Communications Senior Partner M. +49 174 349 17 90 T. +41 43 268 27 47 M. +41 79 358 87 32 anne.schneider@meyerburger.com adu@dynamicsgroup.ch Über Meyer Burger Technology AG

www.meyerburger.com Meyer Burger startet 2021 mit der Produktion von Hochleistungs-Solarzellen und Solarmodulen. Seine proprietäre Heterojunction/SmartWire-Technologie ermöglicht es dem Unternehmen, neue Standards in Bezug auf Energieertrag zu setzen. Mit Solarzellen und -modulen, die in der Schweiz entwickelt und in Deutschland unter nachhaltigen Bedingungen gefertigt werden, will Meyer Burger zu einem führenden europäischen Photovoltaik-Unternehmen wachsen. Derzeit beschäftigt das Unternehmen rund 600 Mitarbeitende an Forschungsstätten in der Schweiz, Entwicklungs- und Fertigungsstätten in Deutschland und an Vertriebsstandorten in Europa, den USA und Asien.



Meyer Burger wurde 1953 in der Schweiz gegründet und hat in den letzten Jahrzehnten als Anbieter von Produktionssystemen die Entwicklung der globalen Photovoltaik-Industrie entlang der gesamten Wertschöpfungskette geprägt und wesentliche Standards der Industrie gesetzt. Ein grosser Teil der heute weltweit produzierten Solarmodule basiert auf Technologien, die von Meyer Burger entwickelt wurden.



Die Namenaktien der Meyer Burger Technology AG sind an der SIX Swiss Exchange gelistet (Ticker: MBTN). Disclaimer

