Der chinesische Fahrdienst DiDi hat mit seinem Börsengang an die US-Technologiebörse NASDAQ 4,4 Milliarden Dollar erlöst.Der Uber-Rivale stockte die Emission um zehn Prozent auf 316,8 Millionen Hinterlegungsscheine (ADS) auf und setzte den Preis für die Papiere bei 14 Dollar am oberen Ende der Spanne an, wie DiDi mitteilte. Damit kommt DiDi zum Börsenstart am Mittwoch auf eine Marktkapitalisierung von rund 73 Milliarden Dollar. Ursprünglich hatte der Börsenaspirant auf eine Bewertung von ...

