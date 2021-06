DGAP-News: STS Group AG / Schlagwort(e): Personalie

Hallbergmoos/München, 30. Juni 2021. Der Aufsichtsrat der STS Group AG, (ISIN: DE000A1TNU68), ein im General Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notierter weltweit tätiger Systemlieferant für die Automotive-Industrie, hat Andreas Becker mit Wirkung zum 30. Juni 2021 in den Vorstand der Gesellschaft berufen. Der Alleinvorstand Herr Mathieu Purrey hat heute sein Amt mit sofortiger Wirkung niedergelegt. Gleichzeitig hat der Aufsichtsrat der STS Group AG Herrn Andreas Becker in den Vorstand der Gesellschaft berufen. Der Aufsichtsratsvorsitzende Dr. Wolf Cornelius: "Ich danke Herrn Purrey herzlich für seinen großen Einsatz und seine Leistungen in einem äußerst herausfordernden Umfeld." Mit dem Austritt von Herrn Purrey folgt Herr Becker als Alleinvorstand der STS Group AG. Herr Becker war bereits von 2013 bis 2020 CEO der STS Group AG und war zuletzt beratend in der Automobilindustrie tätig. "Aufgrund seiner umfangreichen Kenntnisse über die Automobilindustrie, sowie die STS-Gruppe, gewinnt das Unternehmen einen optimalen Kandidaten für die weitere Entwicklung", ergänzt der Aufsichtsratsvorsitzende Dr. Wolf Cornelius. Über STS Group:

Die STS Group AG, www.sts.group (ISIN: DE000A1TNU68), ist ein führender Systemlieferant für die Automotive-Industrie. Die Unternehmensgruppe beschäftigt weltweit mehr als 1.600 Mitarbeiter und hat im Geschäftsjahr 2020 einen Umsatz von 235,0 Mio. EUR erzielt. Die STS Group ("STS") produziert und entwickelt in ihren insgesamt zwölf Werken und drei Entwicklungszentren in Frankreich, Deutschland, Mexiko, China und künftig auch in den USA Kunststoff-Spritzguss und Komponenten aus Verbundwerkstoffen (Sheet Molding Compound - SMC), wie z. B. feste und flexible Fahrzeug- und Aerodynamikverkleidungen, ganzheitliche Innenraumsysteme, wie auch Leichtbau- und Batteriekomponenten für Elektrofahrzeuge. Als technologisch führend gilt STS in der Herstellung von Kunststoff-Spritzguss und Komponenten aus Verbundwerkstoffen. STS hat einen großen globalen Footprint mit Werken auf drei Kontinenten. Das Kundenportfolio umfasst führende internationale Hersteller von Nutzfahrzeugen, Pkw und Elektrofahrzeugen.



STS Group AG

Stefan Hummel

Head of Investor Relations

Zeppelinstrasse 4

85399 Hallbergmoos

+49 (0) 170 1810765

ir@sts.group

www.sts.group

