Der Life-Science-Veteran wird die Kommerzialisierung der bahnbrechenden digitalen PCR-Technologie für ein breites Spektrum an Grundlagenforschungs- und klinischen Anwendungen leiten

Stilla Technologies, das Unternehmen, das die nächste Generation digitaler PCR-Lösungen für die Life-Science-Forschung und die klinische Diagnostik entwickelt, hat heute die Ernennung von Matthew Grow, PhD, zum Vice President of Global Marketing and Commercial Operations bekannt gegeben. Als ausgebildeter Molekularbiologe bringt Dr. Grow mehr als 25 Jahre Erfahrung in der biologischen Forschung und im kommerziellen Management mit zu Stilla in einer Phase dynamischen Wachstums des Unternehmens und der digitalen PCR, die die Bereiche Genomik und genetische Analyse grundlegend verändert.

Matthew Grow, PhD, Vice President Global Marketing and Commercial Operations, Stilla Technologies (Photo: Business Wire)

"Wir freuen uns sehr, Matt an Bord begrüßen zu dürfen, da Stilla auf dem Weg ist, eine feste Größe auf dem globalen Markt für Genomforschung und Gentests zu werden", so Philippe Mourere, President und CEO bei Stilla Technologies. "Seine überzeugende Erfolgsbilanz bei der Kommerzialisierung von Multiplex-Plattformen und dem Aufbau von kommerziellen Kernteams wird Stilla bei seiner nächsten Entwicklungsphase unterstützen."

Vor seinem Wechsel zu Stilla Technologies war Dr. Grow bei Abcam tätig, wo er die erfolgreiche Markteinführung und die Erweiterung des Unternehmensportfolios an proteomischen und genomischen Multiplex-Plattformen und Assays leitete. Zuvor war er bei Wuxi NextCODE (heute Genuity Science) tätig, wo er das Marketing für die Softwaresuite für genomische Analysen im Bevölkerungsmaßstab leitete. In einer früheren Tätigkeit trug er bei der Luminex Corporation Verantwortung, wo er das strategische Marketing für deren Pipeline von Protein- und Molekularinstrumenten und Verbrauchsmaterialien entwickelte und leitete. Er erwarb einen Doktortitel in Molekularbiologie und absolvierte ein Postdoktorandenstipendium an der Harvard University.

"Ich freue mich auf meine Aufgaben bei Stilla und auf die Zusammenarbeit mit einem herausragenden Führungsteam, das sich der Herstellung von Produkten widmet, die Forscher für wegweisende Entdeckungen benötigen", berichtet Dr. Grow. "Die Stilla-Technologie Crystal Digital PCR bietet einen einfachen Arbeitsablauf, ein erweitertes Multiplexing sowie eine intuitive Software, die die digitale PCR als Mainstream-Plattform für jeden Forscher oder Kliniker zur Verfügung stellen wird."

Über Stilla Technologies

Stilla Technologies ist ein globales Life-Sciences-Unternehmen und Anbieter der bahnbrechenden Lösung Crystal Digital PCR (dPCR), die es Forschern und Klinikern ermöglicht, die Entwicklung erweiterter Gentests und molekularbiologischer Assays für ein breites Anwendungsspektrum zu beschleunigen, darunter Krebs- und Flüssigbiopsiestudien, Zell- und Gentherapien, die Erkennung von Infektionskrankheiten sowie GVO- und Umwelttests. Stilla verfolgt das Ziel, dPCR durch sein flexibles System naica, das neben einem überragenden Kundenservice und Anwendungssupport auch proprietäre, hochmoderne mikrofluidische Innovationen beinhaltet, für die Life-Science-Forschung und die molekulare Diagnostik zu einem Laborstandard zu machen. Die dPCR-Technologie von Stilla, das seinen US-amerikanischen Sitz in Boston und seinen europäischen Sitz in Paris unterhält, wird von führenden akademischen Forschungseinrichtungen und pharmazeutischen Unternehmen auf der ganzen Welt eingesetzt. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie www.stillatechnologies.com und verbinden Sie sich mit Stilla über die sozialen Netzwerke Twitter, LinkedIn und YouTube.

