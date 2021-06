Anbieter von Risikoanalysen für Lieferketten ist für explosives Wachstum gerüstet

SAN MARCOS, Kalifornien, June 30, 2021, das führende Unternehmen für Risikoanalysen von End-to-End-Lieferketten, hat heute bekanntgegeben, dass Julie Gerdeman das Unternehmen als CEO verstärkt, während das Unternehmen in eine Phase des beschleunigten Wachstums eintritt.



Gerdeman bringt für Everstream Analytics erhebliche Erfahrung in der Leitung von Markteinführungsstrategien zur Skalierung von SaaS-Unternehmen mit. Sie hat eine nachweisliche Erfolgsbilanz in den Bereichen digitale Transformation, Expansion in neue Märkte, Zusammenarbeit zwischen Kanälen und Partnern und Schaffung betrieblicher Effizienz.

Gerdeman leitete zuletzt als CEO von HealthPay24 die Einführung einer neuen SaaS-Plattform und entwickelte eine partnerfähige Markteinführungsstrategie, die neue Geschäftsfelder erschließen, das Umsatzwachstum ankurbeln und die Kundenbasis verdoppeln konnte. Vor dieser Rolle konnten sie bedeutende Ergebnisse in verschiedenen Führungspositionen bei SAP Ariba vorweisen, einschließlich der Förderung der globalen Skalierung des Ariba Network (jetzt SAP Business Network). Davor hatte Gerdeman Funktionen in den Bereichen Vertrieb, Marketing und Kundenerfolg bei J.P. Morgan Chase und American Express inne.

David Shillingford hat weiterhin die strategische Leitung von Everstream als Chief Strategy Officer inne. Er erklärte: "Wir freuen uns, dass Julie uns in dieser spannenden Zeit auf unserer Reise begleiten wird. Mit der erfolgreichen Übernahme und Integration von Resilience360 und Riskpulse verzeichnen wir ein beschleunigtes Wachstum. Durch die Pandemie und die anhaltenden Störungen von Angebot und Nachfrage wurden Belastbarkeit und Agilität zu den wichtigsten Themen auf der Agenda von Führungskräften in der Lieferkette.

"Wir verzeichnen eine starke und wachsende Nachfrage nach unseren Lösungen, da sich Unternehmen und Volkswirtschaften von der Pandemie erholen und die Bedeutung des Risikomanagements in der Lieferkette besser zu schätzen wissen. Everstream Analytics ist sehr gut aufgestellt, um diesen Bedarf zu decken. Die Kombination aus dieser Marktchance, unseren einzigartigen Datenressourcen, dem zusammengestellten Team und Julies Erfahrung in der Skalierung von SaaS-Unternehmen wird dieses Wachstum weiter beschleunigen."

Julie Gerdeman merkte an: "Ich bin dankbar für die Anstrengungen, die wir in Bezug auf die Zusammenführung dieser einzigartigen Vermögenswerte unternommen haben. Die Übernahme und erfolgreiche Integration von zwei Unternehmen ist schon unter normalen Umständen eine schwierige Aufgabe. Dies während einer Pandemie zu tun, ist eine großartige Leistung. Ich freue mich darauf, mit David, dem Team, unseren DHL-Kollegen und unseren strategischen Partnern zusammenzuarbeiten, um die Anforderungen unserer Kunden weiterhin zu erfüllen und zu übertreffen und unser Wachstum zu beschleunigen. Das einzige Unternehmen zu sein, das zu diesem bestimmten Zeitpunkt vorausschauende Risikoeinblicke in den gesamten Prozess ermöglicht, ist eine einzigartige und aufregende Chance."

Mit der einzigartigen Kombination und Zusammenarbeit der beiden führenden Lösungen für Risiken in der Lieferkette und der Erweiterung eines erstklassigen Data-Science-Teams hat sich Everstream als Marktführer in der Lieferketten-Risikoanalyse positioniert und ist bereit für explosives Wachstum.

Während der Pandemie und der jüngsten Störungen von Angebot und Nachfrage haben agilere und widerstandsfähigere Unternehmen ihre Konkurrenten übertroffen. Die Unternehmen, die die Lösungen von Everstream Analytics nutzten, konnten anhand vorausschauender Analysen Störungen vermeiden und schneller reagieren als ihre Mitbewerber.

Weitere Informationen und die Anmeldung für Benachrichtigungen von Everstream Analytics zu Störungen der Lieferkette finden Sie unter www.everstream.ai .

Will Haraway

Backbeat Marketing

404.593.8320

william@backbeatmarketing.com

Ein Foto zu dieser Ankündigung ist verfügbar unter : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/9eae232d-1654-4bfd-9e22-0a757d406b2a