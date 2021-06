Freiburg (ots) - Am Arbeitsmarkt ist die Corona-Krise beinahe schon vorbei. Fast könnte man meinen, die Zahl der Arbeitslosen sinke mit den Infektionen. Kaum ist aber das Schlimmste überstanden, kommt mit Macht das größte Wachstumshemmnis für die deutsche Wirtschaft zurück: der Arbeitskräftemangel. Die Zahl der Menschen, die neu nach Deutschland kommen, sinkt seit Jahren. Also muss man sich auf die heimischen Quellen besinnen. Die nächste Bundesregierung sollte daher eine Reform des Steuer- und Abgabensystems anpacken, so dass es mehr Anreize zum Arbeiten gibt. http://mehr.bz/y6b4kb (BZ-Plus)



