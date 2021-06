DJ Nordex erhöht Grundkapital um 36,6 Prozent

FRANKFURT (Dow Jones)--Nordex nimmt eine Kapitalerhöhung vor. Wie der Hersteller von Windkraftanlagen am Mittwochabend ad hoc mitteilte, sollen 42.672.276 neue, auf den Inhaber lautende Stammaktien der Gesellschaft ohne Nennbetrag zum Bezugspreis von 13,70 Euro je Aktie ausgegeben werden. Daraus ergebe sich ein Gesamtbruttotransaktionsvolumen der Kapitalerhöhung von ca. 584,6 Millionen Euro. Das Grundkapital der Gesellschaft erhöhe sich von 117.348.759 um ca 36,36 Prozent auf 160.021.035 Euro. Die neuen Aktien sind ab dem 1. Januar 2021 dividendenberechtigt.

Die Nordex-Aktie gab in Reaktion auf die Nachricht im nachbörslichen Handel bei Lang & Schwarz zeitweise um rund 10 Prozent nach. Zuletzt verringerte sie ihr Minus auf gut 5 Prozent.

Die Bezugsrechtskapitalerhöhung erfolge gegen Bareinlagen sowie eine Sacheinlage durch den größten Aktionär der Gesellschaft, die spanische Acciona S.A, hieß es weiter. Die Bareinlagekomponente wird den weiteren Angaben nach vollständig durch ein Bankenkonsortium gezeichnet. Sie erziele einen Gesamtbruttoerlös von ca. 388,0 Millionen Euro. Die Sacheinlagekomponente, zu der Acciona sich verpflichtet habe, werde ca. 196,6 Millionen Euro umfassen.

Aktionäre erhalten 4 Bezugsrechte je 11 gehaltene Aktien

Mit Ausnahme von Acciona werde sämtlichen Nordex-Aktionären ein mittelbares Bezugsrecht in der Weise gewährt, dass die Aktionäre für je elf Bestandsaktien vier neue Aktien zum Bezugspreis gegen Bareinlagen erwerben können. Acciona habe sich verpflichtet, die Bezugsrechte für seinen derzeitigen Anteil am Grundkapital von 33,63 Prozent auszuüben und anstelle von Bareinlagen Darlehensforderungen gegen die Gesellschaft in Höhe von 196,6 Millionen Euro aus einem Gesellschafterdarlehen einzubringen. Außerdem beabsichtige die langjährige Anteilseignerin SKion, die über ihr Beteiligungsvehikel Ventus Venture Fund GmbH & Co. Beteiligungs KG ca. 4,3 Prozent der Aktien der Gesellschaft halte, die ihr im Rahmen der Bezugsrechtskapitalerhöhung zustehenden gesetzlichen Bezugsrechte vollumfänglich auszuüben.

Vorbehaltlich der Billigung des Wertpapierprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) und der Veröffentlichung des gebilligten Wertpapierprospekts auf der Website der Gesellschaft beginne die Bezugsfrist am Freitag, den 2. Juli 2021 (einschließlich) und ende am Donnerstag, den 15. Juli 2021 (einschließlich).

Nordex beabsichtige, mit den Erlösen aus dem Bezugsrechtsangebot die liquiden Mittel zu erhöhen und damit die Bilanz zu stärken, die finanzielle Flexibilität zu erhöhen und künftiges profitables Wachstum zu unterstützen. Durch den sinkenden Nettoverschuldungsgrad werde Nordex außerdem Zinseinsparungen unter dem Gesellschafterdarlehen erzielen sowie in der nach Nachhaltigkeitskriterien bewerteten Garantiekreditlinie. Darüber hinaus werde die Garantielinie im Zuge der Transaktion von 1.238,75 Millionen Euro 1.410,00 Millionen Euro erhöht, vorbehaltlich des erfolgreichen Abschlusses des Bezugsrechtsangebots und der damit verbundenen Kapitalerhöhung.

