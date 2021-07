Eine Stellenausschreibung des E-Commerce-Riesen erweckt den Anschein, dass Amazon in einen neuen Geschäftsbereich vordringen wolle. Im Speziellen wird ein Mitarbeiter gesucht, der Erfahrung in der dezentralen Finanzbranche hat.? Stellenausschreibung von Amazon gibt Hinweis auf DeFi-Interesse ? Head of Blockchain gesucht ? Ausschreibung sorgt für SpekulationenAnfang Juni kursierte auf Twitter der Screenshot einer Stellenausschreibung von Onlinehandelsriese Amazon - ein Leiter für ...

Den vollständigen Artikel lesen ...