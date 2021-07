DJ PTA-Adhoc: Swiss Estates AG: Strukturoptimierung mittels Fusion sämtlicher Tochtergesellschaften - Christian Conzett als Prokurist im Handelsregister eingetragen

Meldung gemäß BX Adhoc Publizität Art. 17 KR

Freienbach (pta003/01.07.2021/06:00) - Im Rahmen der im Jahr 2020 in Kraft getretenen Steuerreform (STAF) wurde auf internationalen Druck das sogenannte Holdingprivileg abgeschafft. Holdinggesellschaften waren Gesellschaften, deren Zweck zur Hauptsache in der dauernden Verwaltung von Beteiligungen bestand und die in der Schweiz keine Geschäftstätigkeit ausübten. Sie waren bisher grundsätzlich von den Gewinnsteuern auf Stufe Kanton und Gemeinde befreit und entrichteten lediglich eine reduzierte Kapitalsteuer. Bei der direkten Bundessteuer wurden Holdinggesellschaften stets ordentlich besteuert, wobei der sogenannte Beteiligungsabzug angewendet werden konnte. Dieser stellte Erträge aus qualifizierten Beteiligungen, d. h. Beteiligungen von mehr als 10 Prozent Kapitalanteil oder einem Verkehrswert von mindestens 1 Mio. Franken, indirekt von den Gewinnsteuern beim Bund frei. Die Swiss Estates AG war unter diesen Voraussetzungen (als 'gemischte Holdinggesellschaft') bis Ende 2020 in Luzern steuerlich domiziliert.

Durch den Wegfall des Holdingprivilegs machte die bisherige Struktur der Gesellschaften steuerlich und somit auch organisatorisch keinen Sinn mehr. Aus diesem Grund hatte der Verwaltungsrat beschlossen, die Tochtergesellschaften SE Thurgovia Immobilien AG, SE Espace Immobilien AG, A + B Immobilien AG, SE Management AG und ALB Leman Immobilien AG in die Swiss Estates AG zu fusionieren. Dies bedeutet, dass die vorgenannten Tochtergesellschaften mit der Fusion in der Swiss Estates AG aufgehen, ohne Liquidation aufgelöst sind und damit nicht mehr als juristische Personen existieren. Durch die Fusionen wurden Aktiven und Passiven der fusionierten Gesellschaften auf die Swiss Estates AG übertragen, was auch für sämtliche Verträge, insbesondere auch für Mietverträge, gilt. Die Tatsache der vorerwähnten Fusionen wurden am 30. Juni 2021 im Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) publiziert (und somit mit Hinblick auf die Aussenwirkung vollzogen) und bereits am 25. Juni 2021 im Tagebuch des Handelsregisteramts des Kantons Schwyz eingetragen.

Ebenfalls per 30. Juni 2021 publiziert wurde die Eintragung des CFO Herrn Christian Conzett im Handelsregister als Prokurist mit kollektiver Zeichnungsberechtigung.

Swiss Estates AG fokussiert sich auf das langfristige Investment in Wohnbauten in den städtischen Gebieten der Schweiz, inklusive Agglomerationen der grösseren Städte. Es werden Wohnimmobilien ab 20+ Mieteinheiten auf opportunistischer Basis erworben ("Undermanaged Assets" oder "Assets mit Repositionierungspotenzial"), d.h. erworbene Renditeimmobilien werden langfristig gehalten und weiterentwickelt.

Die Titel der Swiss Estates AG sind an der BX Swiss (www.bxswiss.com) kotiert.

- Namenaktien: Valor 2392655 / ISIN CH0023926550 / Tickersymbol SEAN - Partizipationsscheine: Valor 1930453 / ISIN CH0019304531 / Tickersymbol SEAP

Namenaktien unterliegen Erwerbsbeschränkungen für Personen im Ausland.

Die Partizipationsscheine der Swiss Estates AG sind auch an der Börse Düsseldorf (www.boerse-duesseldorf.de) im Primärmarkt in den Handel einbezogen (TICKER WAG / ISIN CH0019304531 / WKN A0MJ3Y).

Partizipationsscheine unterliegen keinen Erwerbsbeschränkungen.

(Ende)

Aussender: Swiss Estates AG Adresse: Grützenstrasse 1, 8807 Freienbach Land: Schweiz Ansprechpartner: Udo Rössig Tel.: +41 58 252 60 00 E-Mail: info@swiss-estates.ch Website: www.swiss-estates.ch

ISIN(s): CH0019304531 (Sonstige), CH0023926550 (Aktie) Börsen: Kotierter Markt in BX Swiss; Primärmarkt in Düsseldorf

[ Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1625112000309 ]

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

July 01, 2021 00:00 ET (04:00 GMT)