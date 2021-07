Das Instrument GYC LU0775917882 GRAND CITY PROPERT.EO-,10 EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 01.07.2021The instrument GYC LU0775917882 GRAND CITY PROPERT.EO-,10 EQUITY is traded ex capital adjustment on 01.07.2021Das Instrument AT1 LU1673108939 AROUNDTOWN EO-,01 EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 01.07.2021The instrument AT1 LU1673108939 AROUNDTOWN EO-,01 EQUITY is traded ex capital adjustment on 01.07.2021Das Instrument 0DPS AU000000DXS1 DEXUS EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 01.07.2021The instrument 0DPS AU000000DXS1 DEXUS EQUITY is traded ex capital adjustment on 01.07.2021Das Instrument NBA NO0010031479 DNB NOR ASA A NK 10 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 01.07.2021 und ex Kapitalmassnahme am 02.07.2021The instrument NBA NO0010031479 DNB NOR ASA A NK 10 EQUITY is traded cum capital adjustment on 01.07.2021 and ex capital adjustment on 02.07.2021Das Instrument DGY US2333311072 DTE EN. CO. EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 01.07.2021The instrument DGY US2333311072 DTE EN. CO. EQUITY is traded ex capital adjustment on 01.07.2021Das Instrument BWB DE0005088108 BAADER BANK AG EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 01.07.2021 und ex Kapitalmassnahme am 02.07.2021The instrument BWB DE0005088108 BAADER BANK AG EQUITY is traded cum capital adjustment on 01.07.2021 and ex capital adjustment on 02.07.2021Das Instrument 8PH US69354M1080 PRA HEALTH SCIENC.DL -,01 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 01.07.2021 und ex Kapitalmassnahme am 02.07.2021The instrument 8PH US69354M1080 PRA HEALTH SCIENC.DL -,01 EQUITY is traded cum capital adjustment on 01.07.2021 and ex capital adjustment on 02.07.2021Das Instrument 4F1 ES0137650018 FLUIDRA S.A. INH. EO 1 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 01.07.2021 und ex Kapitalmassnahme am 02.07.2021The instrument 4F1 ES0137650018 FLUIDRA S.A. INH. EO 1 EQUITY is traded cum capital adjustment on 01.07.2021 and ex capital adjustment on 02.07.2021Das Instrument CLRS US18047P1012 CLARIANT ADR 1/SF 4 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 01.07.2021 und ex Kapitalmassnahme am 02.07.2021The instrument CLRS US18047P1012 CLARIANT ADR 1/SF 4 EQUITY is traded cum capital adjustment on 01.07.2021 and ex capital adjustment on 02.07.2021Das Instrument 5B3 GG00BB0RDB98 BLUEFIELD SOLAR INCOME FD EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 01.07.2021The instrument 5B3 GG00BB0RDB98 BLUEFIELD SOLAR INCOME FD EQUITY is traded ex capital adjustment on 01.07.2021Das Instrument EN90 SE0015962451 ENZYMATICA AB EM. 05/21 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 01.07.2021 und ex Kapitalmassnahme am 02.07.2021The instrument EN90 SE0015962451 ENZYMATICA AB EM. 05/21 EQUITY is traded cum capital adjustment on 01.07.2021 and ex capital adjustment on 02.07.2021Das Instrument US0012823003 AH BELO CORP. A DL-,01 EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 01.07.2021The instrument US0012823003 AH BELO CORP. A DL-,01 EQUITY is traded ex capital adjustment on 01.07.2021Das Instrument VIH1 DE000A2YPDD0 VIB VERMOEGEN NA O.N. EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 01.07.2021 und ex Kapitalmassnahme am 02.07.2021The instrument VIH1 DE000A2YPDD0 VIB VERMOEGEN NA O.N. EQUITY is traded cum capital adjustment on 01.07.2021 and ex capital adjustment on 02.07.2021