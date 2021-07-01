The following instruments on XETRA do have their last trading day on 01.07.2021
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 01.07.2021
ISIN Name
DE000HLB03C5 LB.HESS.-THR.INFL.01A/14
US539439AK53 LLOYDS BKG GRP 16/21
US887317AD78 WARNER MEDIA 2036
USY9485PAB86 WAKALA GL.SUKUK BHD 11/21
XS2018607098 EMIS FINANCE 19/21 MTN
DE000A161K82 FMS WERTMGMT MTN 16/21
US17453BAS07 FRONTIER COMMUNICTS 07/27
USU2526DAC30 DELL INT./EMC 16/23 REGS
XS1642546078 VOLKSWAGEN LEASING 17/21
USU2339CCH98 DAIMLER FIN.N.A.16/21REGS
XS1767050351 BEVCO LUX 18/23
USU3010DAK64 EXPEDIA GRP 20/23 REGS
USU3010DAL48 EXPEDIA GRP 20/27 REGS
US25272KAK97 DELL INT./EMC 2026 144A
DE000A3E5LE5 HOMANN HOLZW IHS.21/26
DE000HLB23B5 LB.HESS.THR.CARRARA05V/21
US35906AAZ12 FRONTIER COMMUNICTS 16/25
LU0273119544 SEB FD 2-RUSSIA FD C EUR
USU8884H1033 TINYBUILD REGSCAT3 DL-001
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 01.07.2021
ISIN Name
DE000HLB03C5 LB.HESS.-THR.INFL.01A/14
US539439AK53 LLOYDS BKG GRP 16/21
US887317AD78 WARNER MEDIA 2036
USY9485PAB86 WAKALA GL.SUKUK BHD 11/21
XS2018607098 EMIS FINANCE 19/21 MTN
DE000A161K82 FMS WERTMGMT MTN 16/21
US17453BAS07 FRONTIER COMMUNICTS 07/27
USU2526DAC30 DELL INT./EMC 16/23 REGS
XS1642546078 VOLKSWAGEN LEASING 17/21
USU2339CCH98 DAIMLER FIN.N.A.16/21REGS
XS1767050351 BEVCO LUX 18/23
USU3010DAK64 EXPEDIA GRP 20/23 REGS
USU3010DAL48 EXPEDIA GRP 20/27 REGS
US25272KAK97 DELL INT./EMC 2026 144A
DE000A3E5LE5 HOMANN HOLZW IHS.21/26
DE000HLB23B5 LB.HESS.THR.CARRARA05V/21
US35906AAZ12 FRONTIER COMMUNICTS 16/25
LU0273119544 SEB FD 2-RUSSIA FD C EUR
USU8884H1033 TINYBUILD REGSCAT3 DL-001
TINYBUILD-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de