Anzeige
Mehr »
Login
Donnerstag, 01.07.2021 Börsentäglich über 12.000 News von 665 internationalen Medien
TAAT Global Q2-Zahlen: 317% Wachstum!
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A2QP6H ISIN: USU8884H1033 Ticker-Symbol: 8Z3 
Frankfurt
30.06.21
09:16 Uhr
2,800 Euro
-0,040
-1,41 %
Branche
Unterhaltung
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
TINYBUILD INC Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
TINYBUILD INC 5-Tage-Chart
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
TINYBUILD
TINYBUILD INC Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
TINYBUILD INC2,800-1,41 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.