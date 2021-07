Gold: Diese Marke muss verteidigt werden, sonst...

Anzeige / Werbung Das sind die relevanten Marken für den Goldpreis in nächster Zeit Die nachlassenden Inflationssorgen und die klare Kommunikation der US-Notenbank hat Unsicherheit und Angst weichen lassen, und so auch einige Verkäufe im Gold ausgelöst. Im letzten Update hatten wir bereits die 1800er-Marke als wichtigen Support besprochen, der anschließend unterschritten wurde. Nun schauen wir uns die relevanten Marken für die Ober- und Unterseite im kurzfristigen Zeitfenster an. Viele Spekulationen lauten auf die 1750er-Marke Am Optionsmarkt werden zwar keine Trends ausgelöst, aber sehr wohl verstärkt, wenn spezifische Wetten auf Marken in Schieflage geraten. Das war beim Scheitern an der 1900er-Marke der Fall, beim Unterschreiten von 1850 und 1800 US-Dollar, und es kann bei einem Unterschreiten der 1750-Dollar-Marke eine weitere, kurzfristige Verkaufs-Salve auslösen. Bitte beachten: Es sind "wenn, dann..."-Bedingungen, und keine Prognose, was passieren wird oder gar muss. Auf die 1750er-Marke lauten viele Spekulationen am Optionsmarkt, die darauf wetten, dass zur Abrechnung des August-Liefertermins der Preis NICHT unterhalb dieser Marke liegen wird. Bedeutet: WENN diese Marke unterschritten wird, dürfte es mit hoher Wahrscheinlichkeit eine starke Verkaufswelle auslösen. Doch zunächst halten die Stillhalter hier auch gegen, so dass die 1750 als Support fungiert. (Nochmals: "wenn, dann..."!) WENN die 1750 unterschritten wird, ist der nächste Halt bei 1650 US-Dollar. Auf der Oberseite sind auch weiterhin 1800 und 1850, speziell aber 1900 US-Dollar die Marken an denen potenzielle Longsignale generiert werden können, wenn sie überschritten werden. Umgesetzt werden können etwaige Trading-Ideen in diesem Markt unter anderem mit folgenden Produkten von Morgan Stanley: Enthaltene Werte: XD0002747026

