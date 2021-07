Die Analysten von Jefferies haben die Aktien von Daimler angesichts der Weltpremiere seines batterieelektrischen eActros für den schweren Verteilerverkehr auf KAUFEN mit einem Kursziel von 95 Euro belassen. Nachdem man in der Vergangenheit Bedenken über die Preisfestsetzung hatte, würdige man nun den Verkaufspreis des eActros, so die Banker in einer gestern veröffentlichten Studie. Dieser erscheine weitgehend im Einklang mit denen anderer Hersteller und womöglich sogar besser. dpa-AFX Analyser ____________________________________________________________________________ ...

