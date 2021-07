In seinen in der EU angebotenen Getränken strebt der Konzern ein Viertel weniger Zucker bis 2025 an, bis 2030 sollen es 50 % sein. Die Kalorien des deutschen Getränke-Portfolios sollen um 90 % sinken. PEPSI will Gutes tun, was aber auch gut für das Geschäft ist. Darüber hinaus will man mehr recycelten Kunststoff verwenden und bis 2040 unterm Strich keine Emissionen mehr ausstoßen.



