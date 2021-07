Mit leichten Kursgewinnen dürfte am Donnerstag das zweite Börsenhalbjahr am deutschen Aktienmarkt beginnen. Nach dem Rücksetzer zur Wochenmitte wird der DAX etwas fester erwartet. Damit setzt sich das Auf und Ab auf hohem Niveau der vergangenen Wochen fort. Rückenwind gibt es aus den USA, wo der Dow Jones Industrial im Handelsverlauf sukzessive zulegen konnte. Der technologielastige Nasdaq 100 und der marktbreite S&P 500 erreichten sogar weitere Höchstmarken, der Nasdaq 100 konnte die Gewinne am ...

