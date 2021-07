DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

FEIERTAGSHINWEIS

DONNERSTAG: In Hongkong bleiben die Börsen wegen des Feiertages "Tag der Errichtung der Sonderverwaltungsregion" geschlossen..

FREITAG: Am US-Anleihemarkt findet wegen des Feiertags am 5. Juli nur ein bis 20.00 Uhr MESZ verkürzter Handel statt.

TAGESTHEMA

Nordex nimmt eine Bezugsrechtskapitalerhöhung vor. Der Hersteller von Windkraftanlagen will 42.672.276 neue, auf den Inhaber lautende Stammaktien zum Bezugspreis von 13,70 Euro je Aktie ausgeben. Das entspricht einem Gesamtransaktionsvolumen von ca. 584,6 Millionen Euro. Das Grundkapital der Gesellschaft erhöht sich um ca 36,36 Prozent auf gut 160 Millionen Euro. Die neuen Aktien sind ab dem 1. Januar 2021 dividendenberechtigt. Die Kapitalerhöhung erfolgt gegen Bareinlagen sowie eine Sacheinlage durch den größten Aktionär der Gesellschaft, die spanische Acciona. Mit Ausnahme von Acciona wird sämtlichen Nordex-Aktionären ein mittelbares Bezugsrecht gewährt, bei dem für je 11 Bestandsaktien 4 neue Aktien bezogen werden können. Acciona habe sich verpflichtet, die Bezugsrechte für seinen derzeitigen Anteil am Grundkapital von 33,63 Prozent auszuüben und anstelle von Bareinlagen Darlehensforderungen gegen die Gesellschaft in Höhe von 196,6 Millionen Euro aus einem Gesellschafterdarlehen einzubringen, teilte Nordex mit. Außerdem will die langjährige Anteilseignerin SKion, die über ihr Beteiligungsvehikel Ventus Venture Fund GmbH & Co. Beteiligungs KG ca. 4,3 Prozent der Aktien der Gesellschaft hält, die ihr zustehenden Bezugsrechte vollumfänglich ausüben.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

08:00 SE/Hennes & Mauritz AB, ausführliches Ergebnis 2Q

08:00 GB/Associated British Foods plc (AB Foods), Zwischenbericht

13:00 US/Walgreens Boots Alliance Inc, Ergebnis 3Q

WEITERE TERMINE:

- DE/Beginn der Tarifverhandlungen für die privaten Banken

in Deutschland, Berlin

- NL/Europäische Arzneimittelbehörde (EMA), Entscheidung

über Zulassung des Corona-Impfstoffs von Moderna für Jugendliche

ab 12 Jahren

INDEX-ÄNDERUNG SDAX:

Zum Handelsstart werden Atoss Software im SDAX notiert und übernehmen den

Platz von Osram Licht.

DIVIDENDENABSCHLAG:

Aroundtown 0,22 Euro Grand City Properties 0,82 Euro Traton 0,25 Euro

AUSBLICK KONJUNKTUR

- DE 08:00 Einzelhandelsumsatz Mai saisonbereinigt real PROGNOSE: +4,0% gg Vm zuvor: -6,8% gg Vmdate 3Q, London - CH 08:30 Verbraucherpreise Juni PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+0,7% gg Vj zuvor: +0,3% gg Vm/+0,6% gg Vj - IT 09:45 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Juni PROGNOSE: 62,0 zuvor: 62,3 - FR 09:50 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Juni (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 58,6 1. Veröff.: 58,6 zuvor: 59,4 - DE 09:55 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Juni (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 64,9 1. Veröff.: 64,9 zuvor: 64,4 - EU 10:00 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Eurozone Juni (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 63,1 1. Veröff.: 63,1 zuvor: 63,1 - GB 10:30 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Juni (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 64,2 1. Veröff.: 64,2 zuvor: 65,6 - EU 11:00 Arbeitsmarktdaten Mai Eurozone Arbeitslosenquote PROGNOSE: 8,0% zuvor: 8,0% - US 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 390.000 zuvor: 411.000 15:45 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Markit Juni (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 62,6 1. Veröff.: 62,6 zuvor: 62,1 16:00 ISM-Index verarbeitendes Gewerbe Juni PROGNOSE: 61,0 Punkte zuvor: 61,2 Punkte 16:00 Bauausgaben Mai PROGNOSE: +0,4% gg Vm zuvor: +0,2% gg Vm

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: Stand +/- DAX-Future 15.584,00 +0,1% Dow Jones-Indikation 34.578,00 +0,0% S&P-500-Indikation 4.305,25 +0,0% Nasdaq-100-Indikation 14.567,00 -0,0% Nikkei-225 28.672,79 -0,4% Schanghai-Composite 3.599,35 +0,2% +/- Ticks Bund -Future 172,50 -5 Vortag: INDEX Schluss +/- DAX 15.531,04 -1,02 DAX-Future 15.562,00 -0,73 XDAX 15.579,89 -0,72 MDAX 34.049,86 -0,72 TecDAX 3.564,07 -1,15 EuroStoxx50 4.064,30 -1,05 Stoxx50 3.512,50 -0,78 Dow-Jones 34.502,51 0,61 S&P-500-Index 4.297,50 0,13 Nasdaq-Comp. 14.503,95 -0,17 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 172,55 +43

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Mit einem freundlichen Start für den DAX rechnen Marktteilnehmer am Donnerstag. IG stellt den DAX auf 15.595 Punkte nach dem Rücksetzer auf 15.531 am Vortag. Mit Blick nach vorne rückt die Berichtssaison zum zweiten Quartal mehr und mehr in den Fokus. Nach einem vielfach eher konservativen Ausblick nach dem Auftaktquartal dürfte einige Unternehmen die Gewinnprognosen nach oben nehmen. Damit wären die auf den ersten Blick hohen Bewertungen an den Aktienmärkten dann gerechtfertigt.

Rückblick: Schwächer - Im Handel hieß es zum einen, dass Investoren nach dem starken ersten Halbjahr Gewinne mitgenommen hätten, zum anderen wurde aber auch auf wieder steigende Corona-Sorgen als Belastungsfaktor verwiesen. Am Anleihemarkt zogen die Notierungen deutlich an. Verkauft wurden insbesondere die Favoriten des ersten Halbjahres. So gaben die Stoxx-Branchenindizes der Automobil- und der Bankaktien um 1,9 bzw. 1,0 Prozent nach. Essilorluxottica tendierten behauptet, wohingegen Grandvision einen Satz um 14,2 Prozent machten. Essilorluxotticia will die Grandvision-Übernahme wie geplant durchziehen und zwar bereits zum 1. Juli. Ein Gericht hatte Essilorluxottica gerade erst die Möglichkeit eingeräumt, wegen Fehlverhaltens von Grandvision von seinem Gebot zurückzutreten. Ohne Berücksichtigung potenzieller Synergieeffekte dürfte der Gewinnzuwachs in diesem Jahr bei rund 7 Prozent liegen, so die Analysten der UBS dazu.

DAX/MDAX/TECDAX

Schwächer - Ungeachtet des Tagesminus konnte am deutschen Aktienmarkt in der ersten Jahreshälfte ein Gewinn von 13,2 Prozent erzielt werden, gemessen an der Entwicklung des DAX. Ein Urteil zu "Diesel-Gate" in Ohio belastete am Mittwoch den VW-Kurs (-2,3%). Das oberste Gericht des US-Bundesstaats hat entschieden, dass Ohio Ansprüche gegen VW trotz der Einigung des Konzerns mit den Bundesbehörden verfolgen darf. Die Verzögerungen bei der Einführung des E-Rezepts drückten wieder auf die Kurse der Online-Apotheken. Zur geplanten Einführung am 1. Juli liegen die Voraussetzungen offensichtlich noch nicht vor, wie die Gematik GmbH, die sich um die Digitalisierung des Gesundheitswesens kümmert, auf Anfrage von "Apotheke adhoc" mitteilte. Der Kurs von Shop Apotheke sackte um 4,5 Prozent ab.

XETRA-NACHBÖRSE

Nordex fielen um fast 10 Prozent, nachdem der Windkraftanlagenhersteller eine Bezugsrechtsemission angekündigt hatte (s.o.). Villeroy & Boch stiegen um 8 Prozent, nachdem das Unternehmen seine Prognose für das laufende Geschäftsjahr angehoben hatte.

USA - AKTIEN

Kaum verändert - Trotz eines starken Anstiegs der Beschäftigung in der US-Privatwirtschaft bewegten sich die Indizes nur wenig. Nach der Rekordjagd sprachen Teilnehmer von Gewinnmitnahmen. Zudem sank der Einkaufsmanagerindex für die Region Chicago im Juni überraschend deutlich. Mit angeführt wurde der Markt vom Energiesektor, der dem Ölpreis nach oben folgte. Unter den Einzelwerten gingen General Mills 1,5 Prozent fester um, nachdem der Lebensmittelhersteller besser als gedacht ausgefallene Quartalszahlen vermeldet hatte. Bed Bath & Beyond (+11,3%) verringerte seinen QUartalsverlust deutlich und hob die Umsatzprognose für das Geschäftsjahr an. Ford büßten 1 Prozent ein. Der Chipmangel zwingt den Autohersteller, einige Werke vorübergehend zu schließen. Die US-Hinterlegungsscheine (ADR) des chinesischen Fahrdienstvermittlers Didi Global debütierten mit 16,65 Dollar rund 19 Prozent über dem Ausgabepreis von 14 Dollar. Zur Schlussglocke lag der Kurs nur noch bei 14,14 Dollar.

USA - ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 0,24 -1,2 0,25 12,6 5 Jahre 0,88 -1,3 0,89 52,1 7 Jahre 1,23 -0,8 1,24 57,9 10 Jahre 1,46 -0,7 1,47 54,6 30 Jahre 2,06 -2,2 2,09 41,6

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

July 01, 2021 01:33 ET (05:33 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.