Nordex startet das 2. Halbjahr mit einer Kapitalmaßnahme. Das Eigenkapital soll um 585 Mio. Euro erhöht werden. Villeroy & Boch verzeichnet ein starkes Halbjahr und hebt die Prognose an. CA Immo besetzt die Vorstandsspitze neu.Asien beginnt das neue Halbjahr mit Gewinnmitnahmen. Alle wichtigen asiatischen Benchmarks notieren während der Sitzung im Minus, wobei die Verluste auf dem chinesischen Festland am größten sind. Die Futures signalisieren dagegen eine positive Eröffnung in Frankfurt. Der DAX-Future liegt vor Eröffnung der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...