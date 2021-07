Die Aufwärtsbewegung der Infineon-Aktie ist intakt. Das Jahreshoch bleibt in Schlagdistanz. Zusätzliche Impulse für den heimischen Chiphersteller könnte es durch die Zahlen von Micron Technology geben. Der weltweit größte Chiphersteller hat gestern Abend mit seinen Q3-Daten die Erwartungen übertroffen.Wegen des Trends zum Homeoffice in der Coronakrise ist der Bedarf an Speicherchips in Datenzentren weiter deutlich gestiegen. Der Umsatz von Micron Technology stieg im dritten Quartal verglichen mit ...

