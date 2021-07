Zurzeit seitwärts, auf längere Sicht bergauf bewegt sich der Aktienmarkt, anhaltend schlecht dagegen die Stimmung der Anleger. Was dies für deutsche Aktien bedeutet, weiß Joachim Goldberg. Zusammenfassung "Sommerträgheit" attestiert Joachim Goldberg dem Markt angesichts der geringen Handelsbreite von 1,9 Prozent in der zurückliegenden Beobachtungswoche. In den vergangenen sechs Monaten haben deutsche Bluechips um 14 Prozent zugelegt. Und die professionellen Anleger sich meist auf der anderen Seite ...

