DJ EUREX/DAX-Future baut Konsolidierung auf hohem Niveau aus

FRANKFURT (Dow Jones)--Der DAX-Future notiert am Donnerstagvormittag etwas höher in seiner Handelsspanne zwischen 15.500 und 15.800 Punkten. Momentan sieht es danach aus, dass er die Konsolidierung erst einmal fortsetzen wird. Um das Kontrakthoch bei 15.806 Punkten herauszunehmen, fehle es ihm an Dynamik, so ein technisch orientierter Marktteilnehmer.

Der September-Kontrakt steigt um 8.19 Uhr um 30 auf 15.592 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 15.594 und das Tagestief bei 15.560 Punkten. Umgesetzt wurden rund 2.200 Kontrakte.

DJG/thl/gos

(END) Dow Jones Newswires

July 01, 2021 02:24 ET (06:24 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.