Der Goldpreis konnte sich gestern im Tagesverlauf erholen und beendete den Tag genau wie Silber deutlich im Plus. Auch heute geht es im frühen europäischen Handel leicht nach oben. Die Frage: Ist das bereits ein neuer Trend oder nur eine längst überfällige Gegenbewegung nach den deutlichen Kursverlusten der vergangenen Wochen?Rückblick: Noch Anfang Juni waren die Bullen beim Goldpreis am Drücker. Gold hatte vorher rund 230 Dollar an Wert zulegen können und es schien so, als ob ein längst fälliger ...

Den vollständigen Artikel lesen ...