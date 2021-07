About You: Seitwärtsrenditen shoppen

Beim Börsendebut des Online-Modehändlers About You am 16.6.21 wurden gut 21 Prozent des Grundkapitals platziert. Auf Basis des IPO-Preises von 23 Euro (Bandbreite 21 bis 26 Euro, ISIN DE000A3CNK42) wird das mehrheitlich zur Otto Group gehörende Unternehmen mit 3,9 Mrd. Euro bewertet. About You, das zu den großen Profiteuren der Corona-Krise gehört, fließen durch den Börsengang knapp 660 Mio. Euro zu, die in Expansion und Technik investiert werden sollen. Aktuell ist die DZ Bank alleiniger Anbieter von Discount-Zertifikaten auf die Aktie, die aufgrund der hohen Volatilität sehr attraktive Seitwärtsrenditen liefern können.

Kurzfristige neutrale Discount-Strategie mit 10 Prozent Puffer (September)

Das Discount-Zertifikat mit der ISIN DE000DV3EUB1 mit einem Cap bei 25 Euro kostet 23,13 Euro - daraus errechnet sich eine maximale Rendite von 1,87 Euro oder 33,9 Prozent p.a. Sofern die Aktie am 17.9.21 unterhalb des Caps schließt, erfolgt ein Barausgleich. Puffer 9,8 Prozent.

Discount-Strategie für Sicherheitsorientierte mit 15 Prozent Puffer (Dezember)

Anleger, die sich für leichte Rücksetzer wappnen möchten, könnten auf das Discount-Zertifikat mit der ISIN DE000DFQ16U8 setzen. Bei einem Preis von 21,78 bietet das Produkt die Chance auf 2,22 Euro oder 20,9 Prozent p.a., sofern die Aktie am Bewertungstag 17.12.21 auf oder über dem Cap von 24 Euro notiert (ansonsten Barausgleich). Puffer 15,2 Prozent.

Discount-Strategie für Optimisten mit 7 Prozent Puffer (Dezember)

Wer von steigenden Kursen ausgeht und sich daher die Upside sichern möchte, wählt einen Discounter mit einem Cap über dem aktuellen Kurs: Das Produkt mit der ISIN DE000DV3EUE5 zahlt bei Fälligkeit den Höchstbetrag (Cap) von 28 Euro aus, wenn der Aktienkurs am 17.12.21 zumindest auf dieser Marke liegt. Beim Preis von 23,73 Euro ergibt sich eine maximale Rendite von 4,27 Euro oder 36,9 Prozent. Aber auch, wenn die Aktie am Fälligkeitstag "nur" auf Höhe der aktuellen Notierung liegt, ist die Seitwärtsrendite mit 17 Prozent sehr attraktiv. Puffer 7,6 Prozent.

ZertifikateReport-Fazit: Anleger, die sich defensiv in einem der am schnellsten wachsenden E-Commerce-Unternehmen Europas engagieren möchten, können mit den Discountern der DZ Bank eine Position aufbauen, die dem individuellen Sicherheitsbedürfnis entspricht und interessante Renditepotenziale erschließen.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von About You-Aktien oder von Anlageprodukten auf About You-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Autor: Thorsten Welgen

Quelle: zertifikatereport.de