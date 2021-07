DJ EUREX/Bund-Future etwas leichter

FRANKFURT (Dow Jones)--Für den Bund-Future geht es am Donnerstag im Vormittagsverlauf nach den Aufschlägen am Vortag etwas nach unten. Der September-Kontrakt verliert 13 Ticks auf 172,42 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 172,54 Prozent und das Tagestief bei 172,42 Prozent. Umgesetzt wurden bis 8.35 Uhr rund 19.000 Kontrakte. Der Bobl-Futures verliert 4 Ticks auf 134,08 Prozent.

Auch in der zweiten Hälfte des laufenden Jahres dürfte nach Einschätzung der DZ Bank das Thema Inflation wenig an Brisanz verlieren. Insbesondere in den USA aber auch in Europa nähmen die Sorgen vor einer wirtschaftlichen Überhitzung und einem damit einhergehenden nachhaltigen Anstieg der Teuerungsraten zu.

Deshalb dürften auch am Berichtstag die drei Notenbanker Lagarde, de Cos und Bostic nicht umherkommen, die Reaktionsbereitschaft der Währungshüter erneut zu betonen. Zeitgleich bleibe der vorübergehende Charakter des Inflationsanstiegs das beliebteste Mantra der Zentralbanker.

Trotz des jüngsten Anstiegs verbleibt der Bund-Future weiter in seinem übergeordneten Seitwärtstrend. Obwohl die charttechnischen Indikatoren für weitere Aufwärtsbewegungen sprechen, dürfte das Ausmaß begrenzt bleiben.

