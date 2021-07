Mainz (ots) - Bitte aktualisierten Programmtext beachten!!Freitag, 9. Juli 2021, 22.30 UhrSommernachtsmusik - Open Air aus MünchenEndlich wieder Open Air! Nach der Corona-Pause 2020 spielen die Münchner Philharmoniker mit Daniele Gatti wieder draußen und vor Publikum. Solistin ist die Starpianistin Yuja Wang.Der Münchner Odeonsplatz gilt als einer der schönsten "Open-Air-Konzertsäle" in Deutschland. Die alljährlichen Klassik-Events zählen zu den Höhepunkten im Musikleben der Stadt. Auf dem Programm stehen 2021 unter anderem Rachmaninows 2. Klavierkonzert und Ravels "Bolero".Die Solistin des Abends, Yuja Wang, gilt mit ihrer großen Virtuosität und Spielfreude als eine Expertin für die technisch und musikalisch anspruchsvollen Klavierkonzerte Sergei Rachmaninows. Die in China geborene Pianistin lebt seit ihrer Jugend in den USA. Sie zählt seit vielen Jahren zu den erfolgreichsten Klassikkünstler*innen der jüngeren Generation und wurde mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet.Musik auf höchstem Niveau ist jedenfalls garantiert, denn ihre Partner auf dem Odeonsplatz sind ein Spitzenorchester mit dem Dirigenten Daniele Gatti.Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/4956886