Der Dax Konzern ( ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) konnte am 25.06.21 über das alte Hoch vom 25.05. springen und dadurch ein neues Kaufsignal generieren (Wir hatten HIER berichtet). In der Folge kam es zu weiteren Zukäufen, in der Spitze konnte die Aktie gestern bereits bis auf 320,50 Euro klettern. Auch heute startete der Sportartikelhersteller behauptet und notiert aktuell bei 317,70 Euro. Wir ziehen jetzt den StopLoss für unsere Longposition nach ...

