Erfurt (ots) - Die Evangelische Kirche in Mitteldeutschland und das Bistum Erfurt laden mit einem eigenen Ausstellungsbeitrag auf dem Petersberg bis zum10.10.2021 auf die Bundesgartenschau in Erfurt ein. Der Kirchgarten befindet sich an der Südmauer der Peterskirche. Der Bau aus dem 12. Jahrhundert ist das historisch bedeutendste Gebäude auf Erfurts Stadtberg. Mit einem Kneippbeitrag, dem mittelalterlichen Kräutergarten und vielen Veranstaltungsangeboten wird das Areal auf der BUGA unter dem Motto "ins Herz gesät - Kirche auf der BUGA 21!" mit Leben erfüllt. Direkt daran angrenzend lädt die multikulturelle Tafel als Begegnungsort zu Gesprächen und Treffen ein.



Der Pavillon für das Religionsareal ist nicht nur ein Andachtsraum, sondern auch für verschiedene Veranstaltungen gedacht. Die Besucher werden eingeladen, sich mit der Kirche und der Natur auseinanderzusetzen. Die Gestaltung des Gebäudes von zwei Studentinnen der Fachhochschule Erfurt im Rahmen eines Studentenprojektes bietet dafür den roten Faden.



