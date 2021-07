DJ PTA-News: NWN Nebenwerte Nachrichten AG: Ecotel Communication: Über den Wolken - Zuversicht für 2021

Haar (pta012/01.07.2021/09:30) - 01.07.2021 - Unsere Berichte über die Ecotel Communication AG haben eine lange Tradition. In der Regel wiesen wir zurecht auf die günstige Bewertung hin, ohne dass die Börse davon großartig Notiz nahm. Ein Fehler, wie sich mit Blick auf die jüngste Kursrallye zeigt. Doch auch in puncto angemessenes Kursniveau scheint noch mehr möglich zu sein.

Vor mehr als 15 Jahren, exakt im NJ 4/06, schrieben wir erstmals über den Düsseldorfer Telekommunikationsanbieter. Nun haben wir uns entschlossen, den Rheinländern eine Titelgeschichte zu widmen, obwohl der Kurs kräftig angezogen hat. Dennoch erscheint uns deutlich mehr möglich zu sein, wie ein Vergleich mit der Bewertung anderer Cloud-Telefonie-Anbieter nahelegt. So stellt sich die Marktkapitalisierung der ebenfalls börsennotierten Nfon AG bei einem Kurs von Euro 15.50 auf Euro 256.7 Mio. Ecotel hingegen bringt nur Euro 61.4 Mio. auf die Waage, bietet wie Nfon u. a. Cloud-Telefonie an, arbeitet profitabel, zahlt Dividende und ist zudem schuldenfrei. Dieses offensichtliche Missverhältnis erscheint uns übertrieben. Ein dreistelliger Börsenwert in etwa in Höhe eines Jahresumsatzes könnte in zwei bis drei Jahren erreichbar sein. Bei nur 3.51 Mio. Aktien entspricht dies einem Kursniveau von Euro 28.50 - mithin einer Kurschance von weiteren 60 % bzw. 20 bis 30 % p. a.

Des Weiteren sei der Hinweis gestattet, dass wir seit langer Zeit auf die Chancen hinweisen. Wer dem in der Vergangenheit gefolgt ist, konnte zu Kursen deutlich unter Euro 10 einsteigen und freut sich nun über entsprechend hohe Buchgewinne. Mit Euro 0.14 je Aktie für 2020 ist in Sachen Ausschüttungshöhe das letzte Wort wohl auch noch nicht gesprochen. Künftig soll die Hälfte des Ergebnisses je Aktie ausgeschüttet werden.

Der ausführliche Bericht über die Ecotel Communication AG mit dem Vorstandsinterview wird in der Juli-Ausgabe des Nebenwerte-Journal veröffentlicht: www.nebenwerte-journal.de. Der Abdruck ist unter Angabe der Quelle frei. Die Zahlen in Klammern geben die jeweiligen Vergleichswerte des Vorjahreszeitraums an.

