DJ Lagarde: ESRB könnte Empfehlung zu Dividendenverzicht zurücknehmen

Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Board des Systemrisikorats (ESRB) könnte im September seine Empfehlung an Banken zurücknehmen, auf die Ausschüttung von Dividenden zu verzichten. ESRB-Chefin Christine Lagarde sagte in einer Anhörung des Wirtschafts- und Währungsausschusses des Europaparlaments, der General Board des ESRB habe in der vergangenen Woche festgestellt, dass er die Empfehlung an Banken, während der Covid-Pandemie auf Ausschüttungen zu verzichten, per Ende September zurücknehmen könnte, wenn sich die ökonomischen und finanziellen Bedingungen nicht deutlich verschlechterten. "Der General Board wird diese Angelegenheit bei seinem nächsten Meeting am 23. September 2021 beraten", sagte Lagarde.

July 01, 2021 03:31 ET (07:31 GMT)

