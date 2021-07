DJ Glasfaser-Spleissgeräte-Abverkauf: Neueste Technik mit Freigabe der Deutschen Telekom - eudisa-Spleissgeräte: Herstellerunabhängiger Support - Kauf, Leasing, Kurz- & Langzeitmiete, Service

München (pts013/01.07.2021/09:35) - Wenn es um Glasfaser-Spleissgeräte geht, zählen die Experten von eudisa aus Ottobrunn bei München zu den gefragtesten Ansprechpartnern in der Branche. Aktuell gibt es einen Spleissgeräte-Abverkauf der Top-Marken Fujikura FSM-70s(+) und Sumitomo T-71C(+) zum Sonderpreis. Auf Wunsch sind die Geräte auch im Leasing, in Teil- und Ratenzahlung, sowie in Kurz- & Langzeitmiete erhältlich. Der besondere eudisa-Service ist dabei nicht nur die ständige Verfügbarkeit von Neu- und Gebrauchtgeräten aller gängigen Marken, sondern auch der Rundumservice aus passendem Zubehör, Service, Wartung, Kalibrierung und kompletter Jahresinspektion. Die Fachexpertise von eudisa ermöglicht auch Einschulung, Aus- und Weiterbildung für alle Mitarbeiter im Bereich Glasfasermontage und test & measurement. https://www.eudisa.com

1. Fujikura FSM-70s(+): Marktführer mit Telekom-Zulassung

Ein sehr robustes Spleissgerät, mit Kern-zu-Kern-Positionierung. Das neue Gerät vereinfacht alle erforderlichen Schritte beim Spleissen und führt damit zu einer deutlich verbesserten Produktivität. Mit der "konfigurierbaren Automation"-Funktion können Sie den Betrieb des FSM-70S+ anpassen, um ihre besondere Spleiß-Technik und Prozesse abzuspeichern. Wie der programmierbare "automatische Windschutz", der nach dem Einspannen der Fasern in Position oder durch Drücken der Set-Taste, automatisch mit dem Spleißen beginnt. Ist der Spleiß abgeschlossen, wird sowohl der Windschutz geöffnet, als auch eine der Klemmen automatisch erhöht und somit das schnelle Herausnehmen des fertigen Spleißes vereinfacht. Aktionsangebot bei eudisa: Fujikura FSM-70s(+) ab 2.990 Euro * *Angebot nur, solange Vorrat reicht

2. Sumitomo T-71C(+): Neueste Gerätegeneration mit KI - künstlicher Intelligenz

Vollautomatisches Spleissgerät, ebenfalls mit Kern zu Kern Positionierung und zusätzlicher NanoTune-, SumiCloud-Technologie. Die künstliche Intelligenz sorgt für automatische Fehlerbehebung bei Ungenauigkeiten, für präziseres Arbeiten. Patentierter Sumitomo-ARC-Test ermöglicht hochwertiges Verspleissen, auch von unterschiedlichen Fasertypen oder Übergang von alten auf neue Fasern. Durch bewährtes PAS-System einfache Verarbeitung von MMF, SMF und BIF und auch Spezialfasern. Japanische Spleisspräzision, natürlich mit Freigabe der Deutschen Telekom. Aktionsangebot bei eudisa: Sumitomo T-71C(+) ab 2.990 Euro * *Angebot nur, solange Vorrat reicht

Beide Aktionen gelten solange der Vorrat reicht, inklusive 12 Monate Gewährleistung, zzgl. MwSt und Fracht. eudisa liefert nicht nur Neugeräte, sondern auch getestete Gebraucht- und Mietgeräte dieser Hersteller und von allen namhaften Marken aus dem umfangreichen Bereich test & measurement.

