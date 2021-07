Die Digitalisierung befindet sich auf dem Vormarsch. Warum dieses Unternehmen eine tragende Rolle bei der Transformation einnehmen könnte.Es ist die klassische Beschäftigung auf dem "stillen Örtchen": das Lesen von Zeitungen und Zeitschriften in Papierform. Immer mehr Publisher bieten jedoch die Inhalte in Form von passenden Online-Angeboten an. Das Smartphone, ohnehin der tägliche Begleiter und nicht mehr wegzudenken, wird daher auch immer häufiger mit auf die Toilette genommen. Die digitale Transformation ...

Den vollständigen Artikel lesen ...