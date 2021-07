Paris (www.fondscheck.de) - Der Teilfonds DNCA Invest Value Europe (ISIN LU0284396016/ WKN A0MMD8) ist bestrebt, den folgenden Index zu übertreffen: STOXX Europe 600 Net Return über den empfohlenen Anlagezeitraum, so die Experten von DNCA Investments.Die Märkte hätten ihren Aufstieg weiter fortgesetzt. Die M&A-Transaktionen sowie die Börseneinführungen würden Bewegung in den Markt bringen, da die Marktteilnehmer Möglichkeiten suchen würden, ihre überschüssigen Mittel anzulegen. In diesem Sinne würden sie die Gewinnrevisionen und die für 2021 erwarteten Wachstumsraten (+50%) im Auge behalten, wobei die Vergleichsbasis gegenüber 2020 äußerst schwach ausfalle. Die Vergleichsbasis der Ergebnisse, die im zweiten Quartal veröffentlicht würden, beruhe auf den Monaten April und Mai 2020, in denen gut die Hälfte der Unternehmen geschlossen gewesen sei oder nur mit reduzierter Aktivität funktioniert habe. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...