Frankfurt (www.fondscheck.de) - Der DWS Smart Industrial Technologies LD-Fonds (ISIN DE0005152482/ WKN 515248) investiert in Aktien ausgewählter Unternehmen der Bereiche Infrastruktur und Industrie, so Marcus Poppe, Fondsmanager bei DWS.Globale Industriewerte hätten im Mai den breiteren Markt übertroffen. Die Fortschritte bei den Impfungen gegen COVID-19 und die Aufhebung der Beschränkungen im Alltag, insbesondere in Europa, hätten weiterhin für Zuversicht an den Märkten gesorgt. Inflationssorgen und weitreichende Versorgungsengpässe würden jedoch weiterhin das Tagesgeschehen dominieren. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...