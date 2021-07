Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Der Trading-Tipp des Tages ist diesmal Zooplus. Jeffries hat in dieser Woche die Aktie von Zooplus bei einem Kursziel von 260 Euro mit "Hold" in ihre Bewertung aufgenommen. Auch die Charttechnik ist aktuell vielversprechend. Thomas Bergmann vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR mit allen Einzelheiten zum Trading-Tipp des Tages. Mit welchem Produkt Sie von der zukünftigen Entwicklung des Wertes profitieren können, erfahren Sie in diesem Video.