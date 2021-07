DJ SENTIMENT/Deutlich mehr US-Privatanleger setzen auf steigende Kurse

FRANKFURT (Dow Jones)--Die neuen Sentimentumfragen zeigen, dass die US-Anleger von der Seitenlinie in den Markt als Käufer zurückgekehrt sind. Die zwischenzeitlichen Inflationssorgen scheinen zumindest fürs erste verdrängt, und Indizes auf Allzeithochs locken die Anleger wieder an.

Laut der wöchentlichen AAII Sentiment Survey stieg das Bullenlager deutlich auf 48,6 Prozent nach 40,4 in der Vorwoche. Im Lager der Pessimisten befinden sich 22,2 (23,6) Prozent. Von der Seitenlinie schauen nur noch 29,2 Prozent dem Geschehen an der Wall Street zu, nach 36,3 Prozent in der Vorwoche.

Die Stimmung der Privatanleger in Deutschland ist dagegen als recht stabil zu beurteilen. Wie der wöchentlichen Sentiment-Umfrage der Deutschen Börse zu entnehmen ist, legte der Bullenanteil der Privatanleger leicht um einen Punkt auf 39 Prozent zu. Das Lager der Bären schrumpfte um 2 Prozentpunkte auf 32 Prozent, während das neutrale Lager um einen Prozentpunkt auf nun 29 Prozent zulegte.

