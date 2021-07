DJ EZB/Enria stellt Ende von Dividendenverbot in Aussicht

Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Auch der Chef der bei der Europäischen Zentralbank (EZB) angesiedelten Bankenaufsicht, Andrea Enria, hat ein Ende des Dividendenausschüttungsverbots in Aussicht gestellt. Enria sagte in einer Anhörung des Wirtschafts- und Währungsausschusses des Europaparlaments: "Auf der Grundlage der jüngsten makroökonomischen Projektionen und unserer aufsichtlichen Arbeit zur Kapitalstärke halten wir die Kapitalprojektionen der Banken für verlässlicher, so dass wir ihre Zahlungspläne auf individueller Basis beurteilen können. Daher planen wir, sofern keine wesentlich nachteiligen Entwicklungen eintreten, unsere Empfehlung zum Ende des dritten Quartals 2021 aufzuheben."

Die EZB gehe davon aus, dass die Ausschüttungspläne vorsichtig bleiben und in einem angemessenen Verhältnis zur internen Kapitalgenerierungskapazität und einer möglichen Verschlechterung der Kreditqualität stehen würden.

Zuvor hatte bereits EZB-Präsidentin Christine Lagarde in ihrer Eigenschaft als Chefin des Systemrisikorats ESRB gesagt, dass das Gremium am 23. September über diese Angelegenheit entscheiden werde.

Trotz dieser optimistischen Einschätzung attestierte der Bankenaufseher manchen Instituten, nicht ausreichend Vorsorge für mögliche Kreditverluste zu treffen. "Wir stellen fest, dass einige Banken im ersten Quartal dieses Jahres begonnen haben, die Rückstellungen zu reduzieren, was in vergangenen Zyklen erst kurz vor dem Höhepunkt der Insolvenzen geschah - ein Punkt, den wir sicherlich noch nicht erreicht haben", sagte Enria.

Sorge bereitet dem Bankenaufseher auch die stark gestiegene Kreditvergabe an bereits hoch verschuldete Kreditnehmer ("leveraged loans"). Die sehr niedrige Kreditqualität mache den Markt anfällig für weitere Schocks, einschließlich einer plötzlichen Neubewertung von Vermögenswerten, sagte Enria und fügte hinzu: "Dies sind potenziell besorgniserregende Bereiche, und wir erwägen mögliche aufsichtsrechtliche Maßnahmen, um sicherzustellen, dass die Banken einen vorsichtigen Ansatz wählen."

Kontakt zum Autor: hans.bentzienqdowjones.com

DJG/hab/mgo

(END) Dow Jones Newswires

July 01, 2021 04:34 ET (08:34 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.