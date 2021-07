Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Region Wallonien hat eine 10-jährige Anleihe erfolgreich auf den Markt gebracht, so die Analysten der Helaba.Das 1 Mrd. EUR umfassende Papier sei bei einem Spread von OLO +29 knapp 3-fach überzeichnet gewesen. Ansonsten seien die Aktivitäten überschaubar und auch am Sekundärmarkt würden sich die Umsätze vor allem bei Covered Bonds in Grenzen halten. Hier würden sich die Spreads in engen Grenzen bewegen, was möglicherweise auch dem Halbjahresultimo geschuldet gewesen sei. ...

