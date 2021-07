Laka (ots) - "Ein gesunder Geist wohnt in einem gesunden Körper" ist eine bekannte Redewendung, deren Bedeutung heute aber keine Rolle mehr zu spielen scheint. Tatsächlich bedingen sich die Gesundheit von Körper und Geist aber. Ist der Körper krank, kann der Geist entscheidend zur Gesundung beitragen.



Jeder Mensch verfügt über einen inneren Arzt. Wunden zum Beispiel schließen sich ganz von allein, Brüche heilen, das Immunsystem schickt Abwehrkörper, wenn Viren und Bakterien in den Körper eingedrungen sind. Das geschieht automatisch. Wenn wir krank sind und von Schmerzen geplagt werden, verlangt es uns nach mehr Ruhe und Schlaf, wenn wir erschöpft sind nach Erholung. Dauerhafter Stress, Genussgifte und Schadstoffe in der Luft und in unseren Lebensmitteln aber überfordern die natürlichen Abwehrmechanismen des Körpers. Wir werden ernsthaft krank.



Viele Krankheiten die oft mit Schmerzen verbunden sind, hängen unmittelbar mit dem Lebensstil zusammen. Das gilt besonders für die bekannten Zivilisationskrankheiten wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Magen-Darm-Störungen und Schmerzzustände wie Kopf- oder Rückenschmerzen. Stress zählt dabei zu den Hauptverursachern. Schaut man sich die körperlichen Reaktionen auf Stress an, kann man sich leicht vorstellen, dass Dauerstress zu schweren Erkrankungen führen kann. In Stresssituationen wird zum Beispiel das Immunsystem unterdrückt, das Blut verdickt sich, die Verdauung wird eingestellt. Das soll den Körper auf einen bevorstehenden Kampf oder die Flucht vorbereiten. Bei unseren Vorfahren kam es nur kurz zu solchen Extremsituationen, die Stressphase war rasch beendet und die Körperfunktionen kehrten in ihren Normalzustand zurück. Heute aber ist Stress im Beruf, in der Familie und selbst in der Freizeit ein Dauerzustand. Der Körper befindet sich fortwährend in einer Ausnahmesituation, eine Erholung findet nicht mehr statt. Das macht deutlich, wie sehr der Mensch selbst durch seine ungesunde Lebensweise zur Entstehung von Krankheiten und Schmerzen beiträgt.



Die Medizin kann helfen, Krankheiten zu bekämpfen, heilen indes muss der Körper sich selbst. Jeder Mensch verfügt über enorme Selbstheilungskräfte, die in der Lage sind, Krankheiten von innen heraus zu bekämpfen und zu besiegen. Die angesehenen Gesundheitsexperten von ÁYIO-Q haben es sich zur Aufgabe gemacht, das über 2000 Jahre alte Wissen der antiken griechischen Gesundheitslehre über das perfekte Zusammenspiel von Körper und Geist weiterzugeben. Sie haben auf der Grundlage dieses Wissens Programme entwickelt, die wesentlich zur Wiederherstellung der Gesundheit beitragen können. Einen Vorgeschmack dessen kann jeder von einer Krankheit oder Schmerzen Betroffene auf der AYIO-Q Webseite bekommen. Dort werden zwei äußerst effiziente und einfach umzusetzende Atemübungen vorgestellt, die Schmerzen mildern bis beseitigen und Bluthochdruck normalisieren können.



Wie es um die persönliche Lebensenergie und die Selbstheilungskräfte bestellt ist, erfahren Interessierte durch einen aussagekräftigen Test, den sie kostenlos auf der Homepage von ÁYIO-Q

