(shareribs.com) London 01.07.2021 - Der Goldpreis zeigt sich am Donnerstag etwas fester, gestützt von den zunehmenden Sorgen der Marktteilnehmer über die Entwicklung der Delta-Variante des Coronavirus. Vor den US-Arbeitsmarktdaten halten sich die Investoren derweil zurück. Die Delta-Variante des Corona-Virus sorgt bei der WHO für Kopfschmerzen. Die hochansteckende Mutation dürfte nicht nur in Deutschland ...

