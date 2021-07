DJ Heemann Vermögensverwaltung AG verpflichtet mit Sabine Knee weitere Fondsmanagerin und verstärkt ESG-Kompetenz

Gronau (pts020/01.07.2021/11:00) - Die Heemann Vermögensverwaltung AG holt mit Sabine Knee eine weitere Fondsmanagerin an Bord. Mit diesem Schritt wird dem seit Jahren kontinuierlich steigenden verwalteten Vermögen, der Erweiterung der Fonds-Produktpalette der Gesellschaft sowie der gestiegenen Bedeutung ESG-konformer Investitionen Rechnung getragen.

Das Team der Heemann Vermögensverwaltung AG wächst um eine erfahrene Wertpapier-Analystin: Sabine Knee wird ihr weitreichendes Fachwissen in das Depotmanagement und die Einzelwert-Analyse der Gesellschaft einbringen.

"Sabine Knee verfügt über einen großen Erfahrungsschatz in der Wertpapier-Analyse und ein breites persönliches Netzwerk. Von ihrer ausgewiesenen Expertise, die sie in den vergangenen Jahren erfolgreich unter Beweis gestellt hat, profitieren unsere Kunden ebenso wie unsere Fonds. Ihre eingebrachte ESG-Kompetenz wird uns auch in der strategischen Unternehmensentwicklung unterstützen", sagt Vorstand Ernst Heemann. "Wir freuen uns, dass wir sie bei der Heemann Vermögensverwaltung AG an Bord begrüßen können."

Zuletzt leitete Sabine Knee als Mitglied der Geschäftsleitung das Analyse-Team bei der KFM Deutsche Mittelstand AG.

Über die Heemann Vermögensverwaltung AG Die Heemann Vermögensverwaltung AG mit Sitz in Gronau im westlichen Münsterland agiert seit über 20 Jahren als bankenunabhängiger Vermögensverwalter für Mandanten in ganz Europa. Neben der individuellen Vermögensverwaltung bei Einzeldepots ist die Heemann Vermögensverwaltung als Fondsmanager tätig. Sowohl die Heemann Vermögensverwaltung AG als auch die Fondsmanager der Heemann Vermögensverwaltung werden regelmäßig mit TOP-Ratings von Morningstar, Lipper und weiteren Fondsplattformen ausgezeichnet.

Nach 2019 und 2020 auch 2021 als "Beste Vermögensverwalter" ausgezeichnet Von Euro am Sonntag und Börse Online erfolgte die Auszeichnung mit dem FUND AWARD, von der WirtschaftsWoche wird die Heemann Vermögensverwaltung als "Beste Vermögensverwalter 2019" und "Beste Vermögensverwalter 2020" zum dritten Mal in Folge auch in diesem Jahr als "Beste Vermögensverwalter 2021" in der Kategorie "Dynamisch - 3 und 5 Jahre" bewertet.

Weitere Informationen zur Heemann Vermögensverwaltung finden sich unter: https://www.heemann.org

