Moderna: Gehebelte Renditechancen bei anhaltender Rallytel

Laut einer im Société Générale-Newsletter "ideas daily" veröffentlichten Analyse entwickelt sich die Moderna-Aktie (ISIN: US60770K1079) weiterhin bullishen. Hier die Analyse:

"Die Aktie des Corona-Impfstoffherstellers Moderna befindet sich seit Februar vergangenen Jahres fest in der Hand der Bullen. Vom in diesem Monat ausgebildeten Zwischentief bei 17,91 USD haussierte das Papier bis auf ein im gestrigen Handel erreichtes Allzeithoch bei 238,40 USD. Der gestrige Kursschub löste dabei ein bullishes Anschlusssignal im übergeordneten Aufwärtstrend aus. Der Wert konnte eine rund drei Wochen andauernde Konsolidierung nach oben verlassen. Kurzfristig könnte die erreichte nächste Ziel- und Widerstandszone bei 237,10-245,00 USD Anlass für Gewinnmitnahmen bieten. Darüber befinden sich potenzielle nächste Ziele bei 249,04 USD und 262,22 USD. Nächster Support befindet sich bei 226,51/227,71 USD. Ein Tagesschluss darunter würde ein kurzfristig relevantes Warnsignal an die Bullen senden und die wichtigere Supportzone bei derzeit 211,32-215,60 USD als mögliche Auffangregion in den charttechnischen Blick rücken. Deren nachhaltige Verletzung wäre kurzfristig bearish mit möglichem Ziel bei 189,26/193,20 USD. Erst unterhalb der letztgenannten Zone käme es zu einer Eintrübung auch des mittelfristigen Chartbildes."

Kann sich die Moderna-Aktie, die derzeit bei 235,40 USD notiert, in den nächsten Wochen die Mitte der angepeilten Zielzone im Bereich von 255 USD erreichen, dann werden Long-Hebelprodukte hohe Erträge ermöglichen.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 240 USD

Der Morgan Stanley-Call-Optionsschein auf die Moderna-Aktie mit Basispreis bei 240 USD, Bewertungstag 17.9.21, BV 0,1, ISIN: DE000MA33136, konnte bei der Kursindikation von 235,40 USD und dem Euro/USD-Kurs von 1,184 USD mit 2,07 - 2,12 Euro gehandelt werden.

Gelingt der Moderna-Aktie in spätestens zwei Wochen ein Kursanstieg auf 255 USD, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 2,89 Euro (+36 Prozent) erhöhen.

Unlimited Turbo-Call

Der SG-Open Unlimited Turbo-Call auf die Moderna-Aktie mit Basispreis bei 192,7136 USD, KO-Marke bei 216,72 USD, BV 0,1, ISIN: DE000SD6WQ41, wurde beim Aktienkurs 235,40 USD mit 3,55 - 3,67 Euro gehandelt.

Bei einem Kursanstieg der Moderna-Aktie auf 255 USD wird sich der innere Wert des Turbo-Calls - unter der Voraussetzung, dass der Aktienkurs zuvor nicht auf die KO-Marke oder darunter fällt - auf 5,26 Euro (+43 Prozent) erhöhen.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Moderna-Aktien oder von Hebelprodukten auf Moderna-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: hebelprodukte.de