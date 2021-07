München (ots) - - Die sechsteilige Amazon Original Serie beruht auf dem millionenfach verkauften, gleichnamigen Roman und wird 2022 weltweit bei Amazon Prime Video verfügbar seinAmazon Studios verfilmt Sebastian Fitzeks (https://www.imdb.com/name/nm4443178/?ref_=fn_al_nm_1) Thriller Die Therapie als Amazon Original High-End-Serie für Prime Video. Die Serienentwicklung ist das erste Ergebnis aus einer Anfang des Jahres angekündigten Kooperation zwischen dem Bestseller-Autor, Ziegler Film und Amazon Studios Deutschland. Die sechsteilige Mystery-Thriller-Serie folgt dem Schicksal eines Psychiaters, der sich Jahre nach ihrem Verschwinden erneut mit dem Verlust seiner seit Jahren vermissten Tochter auseinandersetzen muss. Die Serie wird 2022 exklusiv bei Prime Video in über 240 Ländern und Territorien verfügbar sein.Keine Zeugen, keine Spuren, keine Leiche. Josy, die zwölfjährige Tochter des bekannten Psychiaters Viktor Larenz, verschwindet unter mysteriösen Umständen. Ihr Schicksal bleibt ungeklärt. Vier Jahre später: Der trauernde Viktor hat sich in ein abgelegenes Ferienhaus zurückgezogen. Doch eine schöne Unbekannte spürt ihn dort auf. Sie wird von Wahnvorstellungen gequält. Darin erscheint ihr immer wieder ein kleines Mädchen, das ebenso spurlos verschwindet wie einst Josy. Viktor beginnt mit der Therapie, die mehr und mehr zum dramatischen Verhör wird ..."Als das Werk, das mir als Autor zum Durchbruch verhalf, hat mein erster Roman immer einen ganz besonderen Platz in meinem Herzen. Dank Philip Pratt und Nikos Karavias hat Die Therapie nun eine hochkarätige Serienheimat bei Amazon Studios gefunden", sagt Sebastian Fitzek. "Ganz besonders freue ich mich über die Wahl der Drehbuchautoren, insbesondere Alexander Rümelin, der mich mit seiner Arbeit schon oft begeistert hat. Und ich bin mehr als glücklich darüber, dass Regina Ziegler und Barbara Thielen die Produktion verantworten. Sie haben schon Passagier 23 und Abgeschnitten großartig umgesetzt, und ich bin mehr als überzeugt davon, dass sie mit Die Therapie eine qualitativ hochwertige und einzigartige Serie erschaffen werden, die das Publikum national wie international begeistern wird.""Mit Die Therapie hat Sebastian Fitzek Millionen von Lesern im deutschsprachigen Raum gefesselt. Jetzt freuen wir uns, diesen nervenaufreibenden Thriller-Stoff als High-End-Serie bei Prime Video umzusetzen", sagt Philip Pratt, Leiter Deutsche Originals bei Amazon Studios. "Die Therapie ist das erste Ergebnis unserer Kooperation mit Ziegler Film und Sebastian Fitzek, für die wir uns Zugriff auf exklusive Rechte für ausgewählte Besteller aus seinem Werk vertraglich gesichert haben.""Während der May Screenings in Los Angeles standen Sebastian Fitzek, Barbara Thielen, Markus Olpp und ich vor den Amazon Studios und waren fest davon überzeugt, dass wir mit Sebastians Büchern mit offenen Armen empfangen werden. Das wurde dann ganz schnell Realität", sagt Regina Ziegler. "Der Funke sprang sofort auf Philip Pratt über, der uns in das Amazon System einloggte. Dass wir im Januar 2022 Die Therapie (der Roman erscheint mittlerweile in der 47. Auflage) drehen, ist für mich mit einem wunderbaren Team an der Seite eine große Herausforderung und die erste Serienproduktion von Ziegler Film mit einem so erfolgreichen Streamer. Wir freuen uns über die Kontinuität mit Sebastian Fitzek und auf die Zusammenarbeit mit Amazon Studios."Die Amazon Original Serie wird von Ziegler Film realisiert. Alexander Rümelin (https://www.imdb.com/name/nm0749191/?ref_=nv_sr_srsg_0) (Lindenberg! Mach dein Ding) führt den Writer's Room an. Mit Firmensitzen in Berlin, Köln, München und Baden-Baden haben Regina Ziegler und Tanja Ziegler über 500 Kino- und Fernsehfilme, Dokumentationen sowie TV-Serien produziert. Außergewöhnliche Kinoproduktionen standen bereits am Anfang und sind bis heute das Markenzeichen des heute 50 Frau/Mann starken Unternehmens: KORCZAK, A YEAR OF THE QUIET SUN, KAMIKAZE 1989, FABIAN, HENRI IV und die EROTIC TALES. Bereits der allererste Kinofilm ICH DACHTE ICH WÄRE TOT wurde 1974 mit dem Bundesfilmpreis ausgezeichnet. Es folgten zahlreiche Film- und Fernsehpreise wie die Goldene Rose von Montreux, die Goldene Schale, mehrere Grimme-Preise, der Goldene Löwe, eine Oscar Nominierung, der International EMMY Award, Deutsche Fernsehpreise, der Bambi, der Golden Bird, der Seoul International Drama Award, die österreichische Romy, die Lola des Deutschen Filmpreises, der Venice TV Award und eine BAFTA Nominierung. Zu den aktuellen Kinoproduktionen gehören MEIN BLIND DATE MIT DEM LEBEN von Marc Rothemund, produziert von Tanja Ziegler und ABGESCHNITTEN von Christian Alvart nach dem gleichnamigen Bestseller von Sebastian Fitzek und Michael Tsokos, produziert von Regina Ziegler und Barbara Thielen, ICH WAR NOCH NIEMALS IN NEW YORK nach dem gleichnamigen Musical von Udo Jürgens, produziert von Regina Ziegler.Das Engagement der Firma ZIEGLER FILM für Politik und Zeitgeschehen vermittelt sich durch viel beachtete Fernsehproduktionen wie DER VERLEGER, IM SCHATTEN DER MACHT, VOM ENDE DER EISZEIT, DIE WÖLFE, WEISSENSEE, DER MANN MIT DEM FAGOTT, DER SOHN, KOMMISSARIN HELLER, PASSAGIER 23 oder GLADBECK. Das große Gespür für das Film- und Fernsehpublikum spiegelt sich in erfolgreichen Quotenhits wie DIE GEIERWALLY, STURMZEIT, MOPPEL-ICH!, LENA LORENZ, MUTTER MUSS WEG, DER SOMMER NACH DEM ABITUR, MORDKOMMISSION ISTANBUL oder WER ZU LIEBEN WAGT wider.An erster Stelle hat ZIEGLER FILM den Anspruch, das Interesse und die Aufmerksamkeit bestimmter Zielgruppen, ebenso wie die des breiten Publikums zu gewinnen. Trotz eines verschärften Wettbewerbs und fortschreitender Konzentrationsprozesse im deutschen sowie im internationalen Film- und Fernsehmarkt ist es das ausdrückliche Ziel des Familienunternehmens ZIEGLER FILM, unabhängig zu bleiben, zu wachsen und die Zuschauer durch Kreativität und Qualität zu begeistern. Im Jahr 2011 erfüllten sich Regina und Tanja Ziegler mit der Übernahme des Berliner Traditionskinos filmkunst 66 einen Herzenswunsch. Mehr Infos unter: www.ziegler-film.comKurzbio Regina Ziegler1973 produzierte Prof. Regina Ziegler ihren ersten Film: "Ich dachte, ich wäre tot" von Wolf Gremm, ihrem späteren Ehemann. Damit wurde sie zur ersten Film- und Fernsehproduzentin Deutschlands. Viele ihrer über 500 Produktionen erhielten zahlreiche nationale und internationale Auszeichnungen, wie den Bundesfilmpreis, die Goldene Schale, den Goldenen Löwen, den International EMMY Award oder den Deutschen Fernsehpreis. Persönliche Würdigung erhält Prof. Regina Ziegler u.a. mit der Ehren-Lola für herausragende Verdienste um den Deutschen Film, der Platin-Romy für das Lebenswerk, dem Bundesverdienstkreuz 1. Klasse, dem Carl-Laemmle-Preis, dem Denver Obelisk oder dem Adolf-Grimme Preis. Allesamt Zeugen einer außergewöhnlichen, weltweit anerkannten Produzententätigkeit. Das Museum of Modern Art in New York würdigte ihr Schaffen mit einer einzigartigen Retrospektive. Im Oktober 2017 erschien bei Bertelsmann ihre Autobiografie "Geht nicht gibt's nicht - Mein filmreiches Leben". Das von ihr selber eingesprochene Hörbuch erschien 2020.Kurzbio Barbara ThielenNach dem Abitur Studium der Biologie, währenddessen verschiedene Praktika und Volontariate bei RTL Television GmbH.Von 1991-1998 als Redakteurin bei RTL tätig (u.a. Projekte wie BALKO, OPERATION PHÖNIX, DIE CLEVEREN, UND TSCHÜSS).1998-2000 Producerin bei der Ufa Tochter Westdeutsche Universum Film GmbH (z.B. die Reihe EIN STARKES TEAM, Movie BRENNENDES SCHWEIGEN).2000-2003 Produzentin bei der pro GmbH, entwickelte u.a. die Sat.1 Krimiserie DER ELEFANT.Januar 2004 bis August 2005 Produzentin für teamWorx Television & Film GmbH mit dem Schwerpunkt Serienentwicklung: ELEFANT (Sat.1), DAS FALSCHE KREUZ (Movie, ZDF), POLLY (Serienpilot ORF), CARWASH (Pilot RTL) u.a.August 2005 bis April 2014 Bereichsleiterin Fiction bei RTL Television GmbH.Seit April 2014 Geschäftsführerin der Zieglerfilm München GmbH und ab 01. Mai 2016 Geschäftsführerin der Zieglerfilm Köln GmbH. , Projekte u.a. LENA LORENZ (ZDF-Reihe), DIE PUPPENSPIELER (historischer Zweiteiler, Degeto), FRAU PFARRER UND HERR PRIESTER (Movie Degeto), ABGESCHNITTEN (Movie/Kino), DER AMSTERDAM KRIMI 1+2 (Movie Degeto), PASSAGIER 23 (Movie RTL), DER AMSTERDAM KIMI 3+4 (Movie Degeto), HELENE, DIE WAHRE BRAUT (Märchen, WDR)Kurzbio Sebastian FitzekSebastian Fitzek, geboren 1971, ist Deutschlands erfolgreichster Autor. Seit seinem Debüt "Die Therapie" (2006) ist er mit allen Romanen ganz oben auf den Bestsellerlisten zu finden.Mittlerweile werden seine Bücher in sechsunddreißig Sprachen übersetzt und sind Vorlage für internationale Kinoverfilmungen und Theateradaptionen.Als erster deutscher Autor wurde Sebastian Fitzek mit dem Europäischen Preis für Kriminalliteratur ausgezeichnet und mit der 11. 