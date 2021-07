Im heutigen Podcast geht es um die Aktien von PVA TePla, ein Investment in Aumann und der Vergleich zwischen Varta und IBU-tec.Im finanzen.net Hot Bets Podcast rund um heiße Wetten informieren wir Dich über aktuelle Trading-Chancen mit heißen Aktien und anderen Wertpapieren. Bei unserem neuen Podcast geht es heute um PVA TePla, Aumann vs. MBB und Varta vs. IBU-tec. Hört doch mal rein!Jetzt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...