Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Der ITRAXX Senior Financials drehte nach einem deutlichen Rücksetzer bereits am Dienstag nach oben, so die Analysten der Helaba.Die damit einhergehende Tendenz zur Spreadausweitung habe sich gestern fortgesetzt. Insgesamt scheine es, als würden die Risiken etwas höher gewichtet, auch die Kursverluste am Aktienmarkt hätten ihren Teil dazu beigetragen. Auf dem Primärmarkt sei es gestern erneut ruhig geblieben. Neuemissionen und Mandatierungen seien Fehlanzeige gewesen. ...

