Nach einer langen Krise verdichten sich die Anzeichen, dass die Geschäfte bei der US-Traditionsfirma in den kommenden Jahren immer besser laufen werden. Dies verleiht dem Anteilschein ein deutliches Kurspotenzial.An der Wall Street geht es mit der Aktie des einstigen US-Erfolgskonzerns General Electric (US3696041033) bereits seit der Jahrtausendwende deutlich bergab. Wurde der Titel im August 2000 zeitweise oberhalb der Marke von 58 US-Dollar gehandelt, so fiel der Titel im September 2020 zeitweise unter die Marke von 6 US-Dollar. Allerdings konnte der Anteilschein seitdem in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...