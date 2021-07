Nach einer überraschenden Kapitalerhöhung sind die Papiere von Nordex am Donnerstag von den Anlegern abgestraft worden. Nordex will über eine Bezugsrechtsemission knapp 42,7 Millionen neue Aktien für je 13,70 Euro ausgeben - was einen ordentlichen Rabatt zum zuletzt an der Börse gezahlten Preis von mehr als 20 Euro bedeutet. Mit den Einnahmen soll unter anderem künftiges Wachstum finanziert werden. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...