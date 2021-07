Adidas (WKN: A1EWWW) ist zurück auf der Erfolgsspur, daran besteht wohl kein Zweifel mehr. Nachdem das letzte Geschäftsjahr einige Schocks mit sich gebracht hat, laufen die Geschäfte inzwischen wieder rund. So rund, dass im ersten Quartal schon die Prognose für das Gesamtjahr angehoben wurde. Anfang des Jahres hatte sich der Konzern bereits eine neue Strategie unter dem Motto "Own the game" verpasst. Im Zuge dessen sollen in den kommenden Jahren die Umsätze zwischen 8 und 10 % pro Jahr gesteigert ...

Den vollständigen Artikel lesen ...