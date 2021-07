DJ PTA-News: HÖVELRAT Holding AG: Marc Schädler wird zum Vorstand der HÖVELRAT Holding AG bestellt - Er bleibt weiterhin Geschäftsführer der Vermögensverwaltung PROAKTIVA GmbH

Hamburg (pta025/01.07.2021/12:03) - Die HÖVELRAT Holding AG wird wieder im Vorstands-Trio geführt. Marc Schädler tritt damit in die Fußstapfen von Matthias Witte. Witte schied bereits zum Jahreswechsel aus der Gesellschaft vertragsgemäß aus, um sich in der Tochtergesellschaft PROAKTIVA wieder verstärkt seinen Kunden widmen zu können.

Marc Schädler ist seit Januar 2020 als Geschäftsführer der PROAKTIVA in der HÖVELRAT Gruppe tätig. Zuvor war er Analyst bei der HypoVereinsbank und Senior Portfoliomanager bei NORDINVEST, bevor er Geschäftsführer in der von ihm mitbegründeten Fondsboutique Tiger Asset Management wurde. Schädler ist Fondsmanager für den hauseigenen Misch-Investmentfonds Wachstum Defensiv und ist im institutionellen Geschäft zuhause.

Im Zuge der personellen Verstärkung werden sich die Ressort-Zuschnitte in der HÖVELRAT Holding AG leicht verändern. Während Marc Schädler, wie auch in der PROAKTIVA GmbH, die Bereiche Finanzwesen und Controlling verantwortet, wird sich Susanne Treiber künftig verstärkt für die Erweiterung des Beteiligungsportfolios einsetzen.

Die HÖVELRAT Holding AG stellt sich damit aktiv auf ein verändertes Marktumfeld und neue Kundenbedürfnisse ein. "Gerade in der Corona-Krise ist vielen kleinen Vermögensverwaltern deutlich geworden, wie wichtig nicht nur die gute Beziehung zum Kunden ist, sondern wie unverzichtbar gerade in unsicheren Zeiten Prozesssicherheit im täglichen Geschäft ist", sagt Susanne Treiber. "Die HÖVELRAT Holding AG macht genau diesen Vermögensverwaltern das Angebot, sich hier Entlastung und KnowHow zu Nutze zu machen, indem sie die Bereiche Compliance, Controlling, Marketing oder auch Digitalisierung durch Spezialisten in der Muttergesellschaft erledigen lassen."

Die Unternehmen Die Beteiligungsgesellschaft HÖVELRAT Holding AG vereint Vermögensverwalter und Finanzdienstleister unter einem Dach. Die PROAKTIVA GmbH ist ein Tochterunternehmen der HÖVELRAT Holding AG und eine der größten Vermögensverwaltungen in Norddeutschland mit Firmensitz in Hamburg und einer Niederlassung in Hannover. Zur HÖVELRAT-Gruppe gehört ebenfalls die AM Vermögensmanagement GmbH.

Aussender: HÖVELRAT Holding AG Adresse: Brodschrangen 3-5, 20457 Hamburg Land: Deutschland Ansprechpartner: Susanne Treiber Tel.: +49 40 413261-41 E-Mail: treiber@hoevelrat.de Website: www.hoevelrat.de

ISIN(s): DE0005430300 (Aktie) Börsen: Freiverkehr in Hamburg

