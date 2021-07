30. Juni 2021 - Vertical Wellness (VWEL), ein Marktführer unter den Gesundheits- und Wellnessmarken, hat eine Fusion mit der Firma CanaFarma Hemp Products (CSE: CNFA) bekannt gegeben. CanaFarma ist ein in der Hanfbranche tätiges Full-Service-Unternehmen mit einem umfassenden Angebot an Produkten und Dienstleistungen mit Bezug zu Hanf.

Das Führungsteam von Vertical Wellness, dem CEO J. Smoke Wallin angehört, wird das fusionierte Unternehmen leiten. Der Unternehmenszusammenschluss wird unter dem Namen CanaFarma Corp. firmieren, aber den Namen Vertical Wellness beibehalten.

Dank dieser Fusion avanciert Vertical Wellness zum ersten börsennotierten CBD-Markenunternehmen. Der Marktwert des fusionierten Unternehmens wird bei über 50 Millionen Dollar liegen, könnte aber auch erheblich höher ausfallen, je nachdem, wie sich der Aktienkurs im Anschluss an die Pressemeldung entwickelt.

CanaFarma ging im März 2020, exakt zu Beginn der COVID-19-Pandemie, an die Börse. Der Börsengang des Unternehmens an der kanadischen Börse Canadian Securities Exchange verlief sehr erfolgreich; die Aktie wurde bis zu einem Kurs von rund 1,50 Dollar gehandelt und die Marktkapitalisierung des Unternehmens stieg auf über 200 Millionen Dollar.

"Mit dieser Plattform kann Vertical Wellness seine Vision umsetzen. Um ein Portfolio von Marken quer über ein breites Spektrum von Kategorien und Marktsegmenten zu lancieren, sind entsprechende Ressourcen nötig; und der Deal mit CanaFarma bietet uns die Möglichkeit, an genau die Menge an Ressourcen heranzukommen, die wir benötigen", erläutert J. Smoke Wallin, CEO von Vertical Wellness. "Die Zusammenarbeit mit Kathy Ireland und ihrem herausragenden internationalen Team ist für jedes Unternehmen der CBD-Branche eine großartige Chance. Vertrauen und Glaubwürdigkeit haben oberste Priorität. Viele berühmte Persönlichkeiten geben ihren Namen für CBD-Produkte her. Diese Beschreibung trifft allerdings auf die Art und Weise, wie Kathy ihr Geschäft führt, in keinster Weise zu. Kathy versorgt Vertical Wellness mit jeder Menge Power. Erst vor 5 Tagen wurde über sie in Yahoo Finance berichtet, nachdem sie vom License Global Magazine auf Platz 15 der mächtigsten Weltmarken gereiht wurde. Das ist das höchste Ranking, das eine Frau im Lizenzgeschäft erzielen kann, noch dazu als Einzelunternehmerin in der Lizenzbranche. Kathy wird in diesem Jahr als jüngster Neuzugang der Geschichte in die ‚Hall of Fame' der Lizenzbranche eingehen. Wir sind sehr stolz auf Kathy und auf die außerordentlichen Leistungen dieser brillanten Unternehmerin, Philanthropin und Führungsikone in einem der großartigsten Unternehmen der Welt."

Vitaly Fargesen, der bei CanaFarma Hemp als SVP Strategic Planning verantwortlich zeichnet, sagt: "CanaFarma Hemp wurde ausdrücklich mit der Absicht gegründet, sich als großformatiges Markenunternehmen im Gesundheits- und Wellnesssektor zu etablieren. Seit Anfang 2021 halten wir nach der richtigen Chance Ausschau, um unserer Mission über einen Geschäftszusammenschluss den nötigen Wachstumsimpuls zu verschaffen. Smoke, sein Team bei Vertical Wellness und kathy ireland Worldwide sind exakt das, wonach wir gesucht haben. Unsere Anleger sind absolut begeistert, dass Smoke unser fusioniertes Unternehmen leiten wird."

"Wir fühlen uns geehrt und freuen uns wirklich sehr über die Partnerschaft mit Vertical Wellness und über die Möglichkeiten, die sich durch den Zusammenschluss mit CanaFarma Hemp ergeben", sagt Frau Ireland, Vorsitzende, CEO und Chefdesignerin von ki WW , die laut UCLA zu den zehn wichtigsten FürsprecherInnen der Frauengesundheit in Amerika zählt.

"Wir sind schon lange in der CBD-Branche investiert und absolut begeistert von den neuesten Forschungsergebnissen und Entwicklungen, die den vielfältigen Nutzen dieser Substanz für die Gesundheit und das Wohlbefinden von Menschen, aber auch von Haustieren belegen. Unsere neuen Produkte werden aus den hochwertigsten Hanfpflanzen gewonnen und sind THC-frei. Sie bieten die unzähligen Vorteile der Hanfpflanze und haben keine psychotropen Nebenwirkungen. All unsere Bemühungen hier bei kathy ireland Worldwide haben diesen außergewöhnlichen Moment möglich gemacht."

Frau Ireland fügt hinzu: "Smoke und sein Team verkörpern die Grundwerte und ethischen Prinzipien, die unsere Gesellschaft im Rahmen ihrer Partnerschaften anstrebt. Wir von kathy ireland Worldwide haben großes Vertrauen in Smokes Erfahrung und seine Führungsqualitäten in Verbindung mit diesem starken Programm. Unsere beiden Unternehmen eint die gleiche Leidenschaft, unsere Kunden mit den modernsten und innovativsten CBD-Produkten für mehr Lebensqualität zu versorgen, und das gemeinsame Engagement, die Lebensbedingungen der Menschen auf der ganzen Welt durch philanthropische Initiativen zu verbessern." kathy ireland Worldwide ist der sozialen Verantwortung verpflichtet, wobei jeder Partner, Kunde und Lizenznehmer die ‚Millennium Development Goals' unterstützt. Im Rahmen der Partnerschaft wird der Zusammenschluss aus Vertical Wellness und CanaFarma Hemp zwei dieser Ziele unterstützen: einerseits amerikanischen Kriegsveteranen und ihren Familien finanzielle Stabilität und eine solide Gesundheitsversorgung zu ermöglichen und andererseits ökologische Nachhaltigkeit zu gewährleisten.

Über Vertical Wellness

Vertical Wellness ist ein führendes, vertikal integriertes und verbraucherorientiertes Gesundheits- und Wellness-Markenunternehmen mit innovativen Hanf-Cannabinoid-Lösungen. Vertical Wellness sieht es als seine Aufgabe, Menschen zu helfen. Zu diesem Zweck versorgen wir den Markt mit den innovativsten und wirksamsten Cannabinoid-, Gesundheits- und Wellnessmarken. Zu den ersten VWEL-Marken zählen AntiDos, GoldQ, Halogenix Beauty, Hemp-Moji, Just Live, kathy ireland Health & Wellness, Lap Dog, Neutrate Fitness, Organic Candy Factory, Par5, Taos, Wingra Farms und USMCC. Vertical Wellness betreibt Niederlassungen in Kalifornien und Kentucky und hat in der vergangenen Saison in Zusammenarbeit mit Partnerfarmen Hanf auf mehr als 1.800 Acres angebaut. Das Unternehmen ist einer der größten Hanfverarbeitungsbetriebe weltweit und verantwortete im Jahr 2020 den Besitz, die Verarbeitung bzw. die Auftragsproduktion von mehr als 22 Millionen Pfund Hanf.

Über kathy ireland Worldwide ( ki WW)

ki WW wurde vom License Global Magazine unter die mächtigsten Marken der Welt gereiht. Kathy Ireland zählt laut dem License Global Magazine zu den 19 einflussreichsten Frauen der Lizenzbranche und wird vom Verlagshaus Fairchild Publications den 50 einflussreichsten Menschen der Modebranche zugeordnet. Für das Magazin Furniture Today zählt Kathy zu den einflussreichsten Führungsexpertinnen der Möbelbranche. Kathy zierte das Titelblatt von Forbes Magazine zweimal (2012 und 2016). ki WW wurde bereits mit zahlreichen Auszeichnungen, unter anderem mit mehreren ‚Good Housekeeping Seals', geehrt. Kathy und ki WW unterstützen zahlreiche gemeinnützige Organisationen, die sich für Frauen- und Kindergesundheit, HIV/AIDS, Erziehung und Bildung, Freiheit des Menschen, Leben und den Kampf gegen religiöse Verfolgung und Gewalt einsetzen. Kathy ist Board-Mitglied von NFLPA, WNBPA Board of Advocates, Botschafterin und finanzielle Unterstützerin der Elizabeth Taylor AIDS Foundation und der International Youth Chair for the National Pediatric Cancer Foundation. https://www.kathyireland.com

Über CanaFarma Hemp Products Corp.

CanaFarma Hemps Product Corp. ist ein Full-Service-Unternehmen, das in der Hanfindustrie tätig ist und auf dem Wellness-Verbrauchermarkt ein umfassendes Sortiment an Produkten und Dienstleistungen anbietet. Diese Produkte und Dienstleistungen beinhalten den Anbau von qualitativ hochwertigem Hanf, die Bereitstellung von Dienstleistungen zur Hanfverarbeitung sowie das Angebot von Produkten auf Hanfbasis, die über ein etabliertes Netzwerk direkt an die Verbraucher vermarktet werden.

Medienkontakt:

Richard Laermer, RLM PR

mailto:Vertical@rlmpr.com

(212) 741-5106 x 216

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=59289Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=59289&tr=1



NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA13683D1087Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.CA13683D1087