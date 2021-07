DJ Elliott fordert Neuerungen im Board von Glaxosmithkline

Von Jack Denton

LONDON (Dow Jones)--Der Aufruf des aktivistischen Investors Elliott zu personellen Neuerungen bei Glaxosmithkline hat der Aktie des britischen Pharmakonzerns am Donnerstag Auftrieb verliehen. Elliott Management forderte Glaxosmithkline in einem 17-seitigen Brief dazu auf, neue Board-Mitglieder zu berufen und sich Gedanken über die Zukunft der umstrittenen Konzernchefin Emma Walmsley zu machen.

Glaxosmithkline habe über fast jeden denkbaren Zeitraum schlechter abgeschnitten als jeder einzelne Wettbewerber, schrieb Elliott. In den vergangenen 15 Jahren sei aus dem drittgrößten Pharmakonzern der nur noch eltfgrößte geworden, monierte der aktivistische Investor zudem. Mit einer entsprechenden Unternehmensleitung sieht Elliott nach eigenen Angaben ein Aufwärtspotenzial bei Glaxos Aktienkurs von 45 Prozent. Im frühen Handel in London legte die Aktie um bis zu 1,3 Prozent zu.

