Unterföhring (ots) -- Ab 17. August wahlweise auf Deutsch oder in der Originalfassung auf Sky One- Auch auf Sky Ticket und über Sky Q auf Abruf- Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry und David Schwimmer wieder vereintUnterföhring (ots) - "Friends: The Reunion (https://www.sky.de/friends-the-reunion)" kommt nun auch in einer deutschen Fassung zu Sky. Das TV-Special ist ab Dienstag, 17. August um 20.15 Uhr auf Sky One zu sehen sowie auf Sky Ticket und Sky Q auf Abruf verfügbar, wahlweise auf Deutsch oder im Original. Die deutsche Fassung ist größtenteils mit Voice-Over versehen und stellenweise synchronisiert.Für das lang erwartete Wiedersehen kehrten die "Friends"-Stars Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry und David Schwimmer an den Originalschauplatz der kultigen Komödie - in Stage 24, auf dem Gelände der Warner Bros.-Studios in Burbank - zurück, um die beliebte Serie im wahren Leben zu feiern."Friends: The Reunion" begrüßte dabei zahlreiche prominente Gäste: David Beckham, Justin Bieber, BTS, James Corden, Cindy Crawford, Cara Delevingne, Lady Gaga, Elliot Gould, Kit Harington, Larry Hankin, Mindy Kaling, Thomas Lennon, Christina Pickles, Tom Selleck, James Michael Tyler, Maggie Wheeler, Reese Witherspoon und Malala Yousafzai.Ben Winston führte bei dem Special Regie und produzierte es zusammen mit den "Friends"-Produzenten Kevin Bright, Marta Kauffman und David Crane. Das Special kommt von Warner Bros. Unscripted Television in Zusammenarbeit mit Warner Horizon, Fulwell 73 productions und Bright/Kauffman/Crane Productions. Aniston, Cox, Kudrow, LeBlanc, Perry und Schwimmer waren die ausführenden Produzenten des Specials. Emma Conway, James Longman und Stacey Thomas-Muir waren Co-Executive Producer.Facts:Originaltitel: "Friends: The Reunion", Special, USA 2021, ca. 100 Minuten. Regie: Ben Winston. Executive Producers: Ben Winston, Kevin Bright, Marta Kauffman, David Crane, Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry, David Schwimmer. Co-Executive Producer: Emma Conway, James Longman, Stacey Thomas-Muir. Darsteller: Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry, David Schwimmer, James Cordan, uvm.Ausstrahlungstermine:Ab 17. August 2021 wahlweise auf Deutsch oder in der Originalfassung um 20.15 Uhr auf Sky One sowie auf Sky Ticket und über Sky Q auf Abruf.Auf dem Partnersender TNT Comedy ist die Serie derzeit von montags bis freitags gegen 9.35 Uhr/9.50 Uhr mit jeweils drei Episoden am Stück zu sehen. Sky Q Kunden mit dem Entertainment-Plus-Paket haben darüber hinaus die Möglichkeit, alle Staffeln von "Friends" über die Netflix-App abzurufen.Über Sky Ticket:Der Streaming-Dienst Sky Ticket (https://skyticket.sky.de/) ist jederzeit und überall verfügbar und zudem jederzeit kündbar. Für Sky Ticket benötigen Kunden lediglich ein internetfähiges Gerät, oder den Sky Ticket TV Stick mit Zugang zu weiteren 36 Apps. Ein Receiver ist nicht nötig.Ganz gleich, ob Kunden preisgekrönte Serien, Blockbuster-Filme, Live-Sport oder einfach nur ein Extra-Fernsehprogramm für die Kinder sehen möchten, Sky Ticket bietet jederzeit die passenden Pakete für Unterhaltung, Kino und Sport.Apropos Sport: Mit Sky Ticket erleben Kunden den besten Live-Sport, darunter Topspiele der UEFA Champions League, der Bundesliga, der 2. Bundesliga, des DFB-Pokals, alle Formel-1-Rennen, die LIQUY MOLY Handball Bundesliga, sowie das Beste aus Tennis und Golf.Film- und Serienfans streamen mit Sky Ticket jederzeit ohne lange Vertragsbindung mehr als 1.000 Filme, Blockbuster-Serien von HBO, Fox und TNT sowie preisgekrönte Sky Originals. Für weitere Informationen besuchen Sie skyticket.de.Über Sky One:Der Entertainmentsender Sky One zeigt in Deutschland und Österreich eine ebenso unterhaltende wie hochwertige Mischung aus exklusiven Showformaten und hochkarätigen Serien. Das Programm besteht sowohl aus eigenproduzierten Shows und Serien als auch aus großartigen internationalen Serienproduktionen.Diese Mitteilung ist im Internet unter https://www.info.sky.de abrufbar. Weitere Informationen finden Sie zudem unter https://www.sky.de/serien sowie auf www.facebook.com/SkyDeutschland und www.instagram.com/skydeutschland.Über Sky Deutschland:Sky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - viele davon Sky Originals. Neben dem frei empfangbaren Sender Sky Sport News können Zuschauer das Programm zuhause und unterwegs über Sky Q und Sky Ticket sehen. Die Entertainment-Plattform Sky Q (https://www.sky.de/produkte/sky-q-157404?wkz=WSPGS51&gclid=EAIaIQobChMInYSau-zp8AIVjvlRCh0JNwIXEAAYASAAEgJZvfD_BwE) bietet alles aus einer Hand: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit Sky Ticket streamen Kunden Serien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlich kündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendem Medien- und Unterhaltungskonzern Sky.Über "Friends":"Friends" remains one of television's most beloved series. One of the highest-rated shows on television in its original network run, the series still remains a perennial go-to in syndication and on streaming services, where it continues to be a smash hit worldwide. A favorite among critics and fans alike throughout its 10-season run, "Friends" not only won the Emmy® for Outstanding Comedy series, but also garnered Emmy® Awards for series stars Jennifer Aniston and Lisa Kudrow. From Warner Bros. Television, Friends follows the lives and loves of a close-knit group of friends living in New York City: siblings Ross (David Schwimmer) and Monica Geller (Courteney Cox), along with friends Chandler Bing (Matthew Perry), Phoebe Buffay (Lisa Kudrow), Joey Tribbiani (Matt LeBlanc) and Rachel Green (Jennifer Aniston). "Friends" was created by David Crane and Marta Kauffman, who executive produced the series with Kevin Bright through Bright/Kauffman/Crane Productions in association with Warner Bros. Television.Über Warner Bros. Unscripted Television:Warner Bros. Unscripted Television is the leading producer of unscripted television in America with over 50 series totaling some 2,500 hours of programming annually across broadcast, cable, streaming, digital, and first-run syndication, as well as high-end documentaries. Led by Mike Darnell, President, the division produces major franchises that include the long-running, powerhouse franchise of "The Bachelor," "The Bachelorette," and "Bachelor in Paradise"; multiple Emmy-winning "The Ellen DeGeneres Show" and the primetime hit "Ellen's Game of Games"; the multi-Emmy-winning blockbuster "The Voice"; the Fox hit "The Masked Dancer"; the Emmy-winning "Who Do You Think You Are?" returning to NBC; "The Real Housewives of New York"; "The Bradshaw Bunch"; "Extra"; and "The Real"; plus, the Greg Berlanti produced signature documentaries "Helter Skelter" for EPIX and "Equal" for HBO Max, among others. The unscripted unit also recently announced "The Wheel", BBC's number 1 game show launch in over a decade, coming to NBC; the upcoming hybrid alternative-scripted series "True Story" with Ed Helms and Randall Park; "Ellen's Next Great Designer" for HBO Max; and the highly anticipated "Friends" reunion coming to HBO Max.Über Fulwell 73:Fulwell 73 produces and creates top-quality commercial television, feature and digital productions. As producer of the multi-Emmy and Critics Choice Award-winning "The Late Late Show with James Corden," with CBS Studios, they have a show which has dominated the digital space with over 7 billion views since their launch in 2015. Other television productions include "Drop the Mic" for TBS, "Carpool Karaoke: The Series" for Apple, Sunderland "'Til I Die" for Netflix, "Game On" for CBS, and in the UK, the highest rated show of the decade, "Gavin & Stacey Christmas Special" for BBC One. Ben Winston, and Fulwell 73, took over the Grammys in 2021.Fulwell 73 prides itself in making shows with some of the top music and sports talent in the world, making broadcast specials for Bruno Mars, Kacey Musgraves, and David Beckham. They also recently produced "Hitsville: The Making of" Motown for Showtime and "Auschwitz Untold: In Colour" for NatGeo. They were the producers of the most successful sports documentary of all time, "The Class of 92" (Universal Pictures) and the huge box office hit "One Direction 3D: This is Us" (Sony/Columbia).Fulwell 73 also recently produced the Global Citizens live event from South Africa to celebrate Mandela 100, featuring many artists and hosts including Beyoncé, Jay-Z and Oprah Winfrey. They are currently in production on their first studio feature film: Cinderella, for Sony Pictures, starring Camila Cabello.Pressekontakt:Kontakt für Medien:Birgit EhmannExternal CommunicationsTel: 089/9958 6850birgit.ehmann@sky.detwitter.com/SkyDeutschlandtwitter.com/SkySerientwitter.com/BirgitEhmannKontakt für Fotomaterial:Patricia Navarijo GomezBilder.Presse@sky.deOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/33221/4957439